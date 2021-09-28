Обвиняемых в изнасиловании солдат командира роты ГРУ и его зама задержали после возбуждения уголовного дела

Уголовное дело в отношении командира роты ГРУ и его заместителя возбуждено по обвинению в превышении полномочий и применении насилия в отношении подчиненных. Как стало известно из сообщения Baza майор Олег Панов и капитан Александр Ерушевич служат в 78-й отдельной роте и «воспитывают» подчиненных по собственной методике.
Они насиловали бойцов за малейшие провинности, также применяли к ним избиения и другие противоправные действия, которые снимали на телефон.
В августе 2020 года был зафиксирован первый случай применения насилия со стороны майора и капитана в отношении ефрейтора, тогда воспитательный процесс завершился только угрозами изнасилования при помощи швабры и перчатки надетой на нее.
В ноябре 2020 года, за то, что рядовой отказался платить деньги на нужды роты, его привязали голым к дереву, избили палкой, нанеся не менее 10 ударов по спине и ягодицам, а потом грозились прибить его половые органы к дереву при помощи степлера.
В январе 2021 года было зафиксировано избиение военнослужащего и последовавшее за ним изнасилование черенком от швабры с презервативом надетым на него.
Подозреваемые задержаны, их обвиняют по статьям, по которым грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Возбуждение уголовных дел было датировано 21 сентября по ст. 286 («Превышение должностных полномочий») и ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Дела были возбуждены 21 сентября 2021 года.
Известно, что оба подозреваемых женаты, имеют детей, пишет "Лента.ру".