18 октября – Женское счастье: Что это за день и чем он примечателен?

Женщина дает нам жизнь. Женщина дарит красоту и добро этому миру. Из-за женщин могут разгораться войны и рушится цивилизации. Из-за них, мужчины готовы на абсолютнейшие безумства и геройства. Но что же сами женщины? Может быть и не нужны царства у ног и головы сердца королей. Может быть достаточно мягкого свитера, кружки какао в кресле-качалке и под теплым пледом. Или же весь мир заменит просто детский смех из соседней комнаты, а вместо принца, рядом будет надежный и крепкий мужчина. Может быть женщине хочется не решать проблемы, а с восхищением наблюдать, как ее партнер щелкает их "как орешки". И, чтобы было с кем посидеть в обнимку вечером на бревнышке, на берегу реки.
Все это может уместиться в такую простую фразу "Женское счастье". И, есть день посвященный ему- это 18 октября.
Традиции
По церковным традициям, это День Харитины(или Григорьев день). В этот день принято было шить или вязать, чтобы создать "нить животворящую". В нить эту, якобы вплетали счастье женское. Носили ее на запястье, как оберег от дурного глаза и как защиту от порчи.
Что за праздник
Современный же праздник, отмечается с 2017 года. Он был инициирован Кэтрин Роккинд, как движение за счастье женщин без депрессии. Несмотря на массу ужасных вещей, которые с ней произошли, она не потеряла интерес к жизни и смогла не потерять позитивный настрой, чему и учит других женщин во всем мире.
День женского счастья- день, когда мы все, лишний раз, можем вспомнить, что каждая женщина достойна быть счастливой.