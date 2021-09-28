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Срочник сбежал с автоматом Калашникова из ракетной части в Свердловской области

1:40:339/28/2021Фото: Википедии
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Кроме того, сбежавший имеет при себе штык-нож. Его ищут. Он самовольно покинул часть после учений.

Солдат самовольно покинул часть

Cрочник сбежал с оружием из воинской части в Свердловской области. По информации ТАСС, солдат самовольно покинул часть в поселке Свободный, где базируются Ракетные войска стратегического назначения

"Да, срочник ракетного соединения, у него есть оружие. Ведется его поиск", - цитирует издание свой источник в экстренных службах.

По предварительной информации с собой у него имеется штык-нож и автомат Калашникова.

"Он пропал после учений. У него автомат Калашникова, но без патронов и штык-нож", - сообщил источник.

27 сентября стартовали масштабные командно-штабных учений РВСН в Свердловской области с Тагильским ракетным соединением.

Позже стало известно, что оружие, с которым из воинской части на Урале ушел 20-летний солдат-срочник, нашли. кроме того, обнаружили его личные вещи.

Предположительно, военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился во время проведения учений. Его сейчас ищут служащие Екатеринбургского гарнизона совместно с полицией.

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