Срочник сбежал с автоматом Калашникова из ракетной части в Свердловской области

Cрочник сбежал с оружием из воинской части в Свердловской области. По информации ТАСС, солдат самовольно покинул часть в поселке Свободный, где базируются Ракетные войска стратегического назначения
"Да, срочник ракетного соединения, у него есть оружие. Ведется его поиск", - цитирует издание свой источник в экстренных службах.
По предварительной информации с собой у него имеется штык-нож и автомат Калашникова.
"Он пропал после учений. У него автомат Калашникова, но без патронов и штык-нож", - сообщил источник.
27 сентября стартовали масштабные командно-штабных учений РВСН в Свердловской области с Тагильским ракетным соединением.
Позже стало известно, что оружие, с которым из воинской части на Урале ушел 20-летний солдат-срочник, нашли. кроме того, обнаружили его личные вещи.
Предположительно, военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился во время проведения учений. Его сейчас ищут служащие Екатеринбургского гарнизона совместно с полицией.