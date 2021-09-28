В Новосибирске пьяный пассажир BMW избил сотрудника ДПС и получил срок: Он облил инспектора алкоголем

В Новосибирске Железнодорожный межрайонный следственный отдел управления СКР по Новосибирской области собрал достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора в отношении 31-летнего мужчины.
- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), - сообщили в региональном управлении Следственного комитета 28 сентября.
Как стало известно из материалов суда, 15 мая 2021 ночью сотрудник ДПС остановил автомобиль BMW без регистрационных знаков, за рулем которого находилась женщина. Из машины со стороны пассажирского сиденья вышел пьяный мужчина 31 года и стал проявлять агрессию по отношению к сотрудникам полиции, которые находились на несении дежурства.
Он плеснул алкоголь из бутылки в одного из сотрудников и нанес ему удары по лицу и руке. Молодого человека задержали после попытки скрыться с места происшествия. Подсудимый признал вину полностью, ему назначили наказание в виде 2-х лет лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года).
Приговор не вступил в законную силу, уточнили в СКР.