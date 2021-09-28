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Список богатейших людей мира возглавил Илон Маск с состоянием в 200 млрд долларов

3:38:319/28/2021Фото: Patrick Pleul / EPA
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Основатель Amazon остался вторым после рывка создателя Tesla. На третьем месте владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно.

Илон Маск стал богатейшим на планете

Список Forbes сменил своего лидера. На смену основателю Amazon пришел Илон Маск, чье состояние превысило показатель в 200 миллиардов долларов.

В понедельник рейтинг состояния бизнесмена, основателя Tesla, на момент закрытия рынков показал 203,4 миллиарда долларов, это данные Forbes Real-Time, которые обновляются в реальном времени, сообщает Forbes USA.

Илон Маск - третий бизнесмен, чье состояние превысило такой показатель. Первым в августе 2020 года стал основатель Amazon Джефф Безос. В прошлом месяце этот рубеж ненадолго преодолело состояние владельца Louis Vuitton и Dior Бернара Арно. Теперь Безос находится на второй строчке рейтинга с состоянием 197,7 миллиардов долларов, на третьей — Арно и 175,2 миллиарда долларов. Росту состояния Маска предшествовал подъем акций Tesla, они выросли в цене на 2% только за понедельник. В этот же день ценные бумаги Amazon потеряли в весе 0,6%.

Маск, Безос и Арно постоянно соревнуются за положение самого состоятельного бизнесмена, они не один раз сменяли друг друга на верхней строчке рейтинга.

Ранее  "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что Илон Маск разводится со своей женой. Причиной расставания стали длительные периоды разлуки супругов.

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