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Под Новосибирском скончались двое онкобольных детей от внутрибольничной инфекции: Прокуратура начала проверку

4:02:469/28/2021Фото: Flickr
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Родители погибших детей уверены, что причиной гибели стала банальная халатность врачей.

Больницу в Краснообске, где лечат детей с онкологией, проверят сотрудники прокуратуры
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Областная прокуратура проводит проверку детского отделения онкогематологии при Новосибирской клинической центральной районной больнице в рабочем поселке Краснообск.

Дело в том, что в данном медицинском учреждении два ребенка скончались в течении пяти дней, родители детей уверены, что причиной гибели стала банальная халатность.

НГС опубликовало сообщение о трагедии в больнице, причем смерть пациентов была очень быстрой — у онкобольных нет иммунитета и инфекция их поражает моментально.

- Да. Такую проверку поручил организовать прокурор области Яков Хорошев, - сказал собеседник ТАСС.

Как пояснил сотрудник надзорного ведомства, будет проводиться проверка законности обеспечения онкобольных детей медикаментами. В министерстве здравоохранения также подтвердили, что проводится проверка после обращения родителей одного из пациентов отделения.

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онкологияинфекциядетигибель пациентов
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