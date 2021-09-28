Под Новосибирском скончались двое онкобольных детей от внутрибольничной инфекции: Прокуратура начала проверку

Областная прокуратура проводит проверку детского отделения онкогематологии при Новосибирской клинической центральной районной больнице в рабочем поселке Краснообск.
Дело в том, что в данном медицинском учреждении два ребенка скончались в течении пяти дней, родители детей уверены, что причиной гибели стала банальная халатность.
НГС опубликовало сообщение о трагедии в больнице, причем смерть пациентов была очень быстрой — у онкобольных нет иммунитета и инфекция их поражает моментально.
- Да. Такую проверку поручил организовать прокурор области Яков Хорошев, - сказал собеседник ТАСС.
Как пояснил сотрудник надзорного ведомства, будет проводиться проверка законности обеспечения онкобольных детей медикаментами. В министерстве здравоохранения также подтвердили, что проводится проверка после обращения родителей одного из пациентов отделения.