В Бердске волонтеры спасли рожавшую кошку с котом: Живодеры выбросили их в сумке

Неизвестные выбросили в Бердске кота и рожающую кошку, засунув их в "базарную" сумку. Сейчас найденные животные находятся на передержке. Зоозащитники ищут им новых хозяев. Хотя кошачье семейство, как сообщают в соцсетях, нуждается в уходе и лекарствах.
Закрытую сумку с животными нашли под деревом на ул. К. Маркса в Бердске.
"Страшнее человека зверя нет. На улице 25 сентября оставили сумку. Сумка шевелилась и жалобно мяукала, чем и привлекла внимание прохожих. Содержимое сумки повергло нас в очередной шок. Туда, как ненужный мусор, сложили всю кошачью семью – кота и рожающую кошку", – рассказали в соцсетях бердчане.
"Можно долго подбирать слова и оценивать данный поступок, предполагать мотивы и пытаться прочитать мысли совершивших это людей, но нам нужно разбираться с приданным. Просим всех неравнодушных помочь нам", – отметили волонтеры.
Зоозащитники и добровольцы сейчас разыскивают живодеров, избавившихся от питомцев таким зверским способом.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", периодически в городе находят привязанных к деревьям собак - так хозяева избавляются в том числе и от породистых домашних питомцев, ставших им ненужными.