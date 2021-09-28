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В Бердске волонтеры спасли рожавшую кошку с котом: Живодеры выбросили их в сумке

3:53:489/28/2021Фото: pixabay.com
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Зоозащитники ищут им новых хозяев. Хотя кошачье семейство, как сообщают в соцсетях, и сейчас нуждается в уходе и лекарствах. 

Под Новосибирском волонтеры спасли рожающую кошку и кота, выброшенных в сумке

Неизвестные выбросили в Бердске кота и рожающую кошку, засунув их в "базарную" сумку. Сейчас найденные животные находятся на передержке. Зоозащитники ищут им новых хозяев. Хотя кошачье семейство, как сообщают в соцсетях, нуждается в уходе и лекарствах.

Закрытую сумку с животными нашли под деревом на ул. К. Маркса в Бердске.

"Страшнее человека зверя нет. На улице 25 сентября оставили сумку. Сумка шевелилась и жалобно мяукала, чем и привлекла внимание прохожих. Содержимое сумки повергло нас в очередной шок. Туда, как ненужный мусор, сложили всю кошачью семью – кота и рожающую кошку", – рассказали в соцсетях  бердчане.

"Можно долго подбирать слова и оценивать данный поступок, предполагать мотивы и пытаться прочитать мысли совершивших это людей, но нам нужно разбираться с приданным. Просим всех неравнодушных помочь нам", – отметили волонтеры.

Зоозащитники и добровольцы сейчас разыскивают живодеров, избавившихся от питомцев таким зверским способом.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", периодически в городе находят привязанных к деревьям собак - так хозяева избавляются в том числе и от породистых домашних питомцев, ставших им ненужными.

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