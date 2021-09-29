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Как обманом заставить свой мозг выделять химические вещества, которые делают вас счастливыми: практичные и простые советы

8:00:459/28/2021,Сандра ДонатиФото: pixabay.com
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Наш мозг всегда начеку и имеет тенденцию сосредотачиваться на негативе, чтобы защитить нас от вреда. Но никто не хочет, чтобы его мозг был постоянно начеку и сосредоточен на негативе.

Лимбическая система - это часть мозга, которая контролирует наши эмоции, мотивацию и поведение

Между человеческим мозгом и эмоциями существует связь, которую вы можете использовать, чтобы научиться быть счастливым.

Лимбическая система - это часть мозга, которая контролирует наши эмоции, мотивацию и поведение. Мозг действует как механизм выживания, вырабатывающий химические вещества, которые позволяют нашему телу знать, что для нас хорошо, а что плохо, в том числе обрести счастье, пишет yourtango.com.

Наш мозг всегда начеку и имеет тенденцию сосредотачиваться на негативе, чтобы защитить нас от вреда. Но никто не хочет, чтобы его мозг был постоянно начеку и сосредоточен на негативе.

Знаете ли вы, что вы действительно можете активировать в мозгу «приятные» химические вещества, которые сделают вас счастливыми? Вам просто нужно научиться использовать эти четыре основных химических вещества: дофамин, окситоцин, серотонин и эндорфины (ДОЗА).

Хотя повседневные события и ситуации запускают эти нейротрансмиттеры автоматически, есть способы побудить мозг вырабатывать их, что позволяет нам создавать и повторять чувство счастья.

По-настоящему счастливые люди знают, что делает их счастливее, выделяя эти химические вещества. А когда эти химические вещества высвобождаются, мы становимся более мотивированными, продуктивными и чувствуем себя лучше.

Для начала, вот 4 химических вещества, связанных с вашими эмоциями в мозгу, которые сделают вас счастливее.

1. Дофамин

Часто называемый «наркотиком счастья», он отвечает за мотивацию к действию, принятию решений и ощущению удовольствия при достижении наших целей.

Дофамин - это способ мозга похлопать нас по спине за хорошо выполненную работу, например, когда мы забиваем гол, получаем пятерку или пересекаем финишную черту. Прокрастинация, неуверенность в себе или летаргия? Виноват низкий уровень дофамина. Пришло время одержать несколько побед для «вашей команды».

Вот способы повысить уровень дофамина:

  • Создание мини-финишных черт, которые нужно пересечь, а не только финальной, большой, когда цель достигнута, помогает нам чувствовать себя хорошо в течение более длительного периода времени.
  • Инициирование добрых поступков по отношению к другим дает мозгу выброс дофамина.
  • Бросить курить. Недавнее исследование показало, что у курильщиков способность вырабатывать дофамин на 15-20% ниже, чем у некурящих, но это обратимо, если вы бросите курить.

2. Окситоцин

Ласково называемый «гормоном объятий», он высвобождается в результате социальных взаимодействий, таких как дарить (или получать) подарки, устанавливать зрительный контакт, дарить или получать привязанность (например, рукопожатие, объятие или похлопывание по плечу), роды или роды. половой акт.

Вот способы повысить уровень окситоцина:


  • Поддерживайте зрительный контакт во время разговора.
  • Сделайте массаж.
  • Обнимите друга, погладьте своего питомца или поделитесь более интимным моментом с любимым человеком.
  • Медитация и молитва.

3. Серотонин

Вы в хорошем настроении? Вы можете поблагодарить серотонин. Серотонин является предпочтительным антидепрессантом для мозга. Оно усиливается, когда вы чувствуете, что ваша жизнь и ваши усилия имеют значение.

Чувствуете себя «голодным» (голодным и злым)? Поскольку 80 процентов серотонина содержится в желудке, пропуск приема пищи снижает уровень серотонина, что может привести к раздражительности.

Вот способы повысить уровень серотонина:


  • Выразить благодарность.
  • Увеличьте пребывание на солнце. Это производит витамин D, который, в свою очередь, вызывает выработку серотонина.
  • Думай счастливыми мыслями. Серотонин не делает различий между реальностью и воображением, поэтому, когда воображение или память активны, он производит серотонин, как если бы событие было реальным.
  • Упражнение. Даже простые упражнения стимулируют серотонин, поэтому садоводство, прогулки с собаками или игры с детьми имеют значение.

4. Эндорфины

Если вы когда-нибудь ударили молотком по большому пальцу, укололи палец на ноге или испытали "беговой кайф", то вы знаете, что собой представляют эндорфины. Они действуют как морфин, снимая боль и стресс.

Вот способы повысить уровень эндорфина:


  • Есть шоколад. Шоколад содержит фенэтиламин, повышающий выработку эндорфинов.
  • Физические упражнения высвобождают эндорфины. Всего 30 минут помогут.
  • Найдите возможность посмеяться. Доказано, что смех высвобождает эндорфины.
  • Используйте ароматерапию. Определенные ароматы влияют на выработку эндорфинов - попробуйте распылить ваниль, лаванду или перечную мяту в воздухе, в ванне или в следующую чашку чая или кофе.

Когда вы строите свой повседневный опыт и привычки на основе этих знаний, вы можете активировать эти химические вещества, повысить свою продуктивность и, что наиболее важно, проактивно увеличить свое счастье.

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