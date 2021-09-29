7 точных признаков: что ваши отношения действительно на 100% окончены

Когда я рос, я всегда думала, что свидания станут легкой частью жизни.
Деньги, путешествия, работа - все это было сложно. Но свидания? Простой. Ты найдешь кого-то, кто тебе понравится, ты им тоже понравишься, и ты будешь тусоваться, пока не поженишься. Потом вы еще немного тусуетесь, заводите детей и хороните рядом друг с другом. Дети, которые у вас были вместе, время от времени заходили к вам, чтобы уронить несколько цветов. Неплохая жизнь, пишет yourtango.com.
Если вы вообще встречались, то знаете, что реальная жизнь в основном то же самое, за исключением того, что человек, который вам нравится, не любит вас , ваш дом горит, вы никогда не спите из-за детей, которых вы выскочили, ни один из вас не зарабатывает достаточно деньги, чтобы осуществить свои мечты, что вызывает негодование, и вы не очень любили друг друга с самого начала, поэтому вы ненавидите друг друга всю оставшуюся жизнь, и люди рассказывают фальшивую историю любви на ваших похоронах, потому что они действительно не знали вы, для начала.
Звучит примерно так?
Свидания и брак никогда не бывают легкими. Люди склонны думать, что если вы будете держаться вместе, все будет в порядке. Но на самом деле это не всегда так. Быть с кем-то должно делать тебя счастливым. Он должен дать вам опору, дополнительную ногу, на которой можно стоять.
Если вы были с кем-то долгое время, вы, вероятно, боролись с этим вопросом:
Как узнать, когда расстаться?
Вот 7 явных признаков того, что ваши отношения окончены
1. Вы не хотите одного и того же.В любых отношениях есть вещи, с которыми вы не соглашаетесь. Но разница здесь в жизненных целях.
Большой - заводить детей: если один партнер хочет детей, а другой абсолютно ненавидит эту идею , это может вызвать напряжение в отношениях. Если ваша вторая половинка настроена на то, чтобы прожить свои дни в другой стране или путешествовать по миру, и вы не можете вынести мысли о том, чтобы оставить свою семью, это может стать серьезной проблемой.
Это общие идеи, в отношении которых большинство людей гораздо менее склонно идти на компромисс. Даже если кто-то откажется от своей мечты всей жизни быть рядом с вами, нет никакой гарантии, что он будет доволен этим выбором. Обида может нарастать, вызывая трещины во всей основе отношений.
2. Вы постоянно пытаетесь сделать их счастливыми, а они не отвечают вам взаимностью.В любых отношениях вы не должны быть единственными, кто работает. Несправедливо ожидать, что один человек будет нести бремя отношений. Оба партнера должны быть инвестированы, чтобы это работало.
Если вы единственный, кто делает какие-либо жесты, единственный, кто приглашает их пообщаться, единственный, кто пытается убедиться, что они счастливы, тогда вас ждет мир боли. Такие отношения обычно причиняют вам больше боли, чем что-либо еще, и это просто не жизнеспособно.
3. Вы больше не заинтересованы и не вкладываетесь.Честно говоря, правда в том, что иногда чувства исчезают. Трудно признать, но вы замечаете, что ваша любовь угасает , несмотря на то, что вы все еще уважаете своего партнера. Это когда вы должны признать свои чувства и попытаться нанести как можно меньше вреда.
Вы должны быть честными и рассказать партнеру о своих чувствах (точнее, о том, что вы не чувствуете ). По крайней мере, так вы их не ведете.
Я знаю по собственному опыту, что это принять труднее, чем настоящий разрыв. Ваш партнер заслуживает того, кто хочет его и любит: если это не вы, пора отпустить его, чтобы он нашел того, кто действительно хочет.
4. Вы начинаете чувствовать, что без них жизнь была бы проще.Некоторые люди действительно усложняют вам жизнь. Это связано с номером два, означающим, что вы не должны быть с кем-то, кто просит от вас так многого и не дает этого взамен, но также и с мыслью о том, что некоторые люди, честно говоря, начинают оказывать негативное влияние на вашу жизнь, когда вы встречаетесь. их.
Если ваш партнер просит экстравагантных подарков, которые, как он знает, вы не можете себе позволить, выставляет несправедливые ультиматумы, вызывает ссоры налево и направо или требует большего, чем вы можете дать, он не уважает ваши потребности.
Если вы думаете, что без них жизнь была бы проще, скорее всего, вы правы. Просто убедитесь, что вы приняли это решение с ясной головой, а не назло.
5. Вы вместе, потому что чувствуете себя обязанным, а не потому, что хотите.Если вы были с кем-то годами и вам надоели отношения, откажитесь от них. Если за обеденным столом тихо или в спальне одиноко, возможно, вы потеряли эту искру.
Вы можете попытаться исправить это, стараясь найти время для своего партнера, проводя время, чтобы снова узнать друг друга, сходить на консультацию. Но если ничего не работает и вы недовольны, лучше всем положить этому конец, чем страдать только из-за видимости.
Когда вы разводитесь ребенком, у которого много друзей, которые также являются детьми развода, дети не являются «хорошей» причиной для того, чтобы оставаться в несчастливом браке. Я мог бы написать книгу по этой теме. Каждый заслуживает быть максимально счастливым. Ваши дети пострадают столько же - если не больше - от двух сожалеющих родителей, чем от функционально разведенных родителей.
Дело в том, что если вы недовольны, на то есть причина. Если вы оказались в ловушке отношений, я не думаю, что они больше подходят для любовных отношений.
6. Вы не заинтересованы в продолжении отношений.Если ваш партнер ожидает, что эти отношения перерастут во что-то большее, и вы не видите, что они никуда не денутся, вероятно, пора прекратить отношения. Уводить кого-то или позволять ему поверить в то, что у него есть шанс на будущее вместе с вами, жестоко.
Случайные свидания также совершенно нормальны и приемлемы, но если один человек не знает, что вы делаете, значит, вы поступаете несправедливо по отношению к нему.
Разница между обоими людьми, которые знают, что это веселые, но несерьезные отношения, и серьезные отношения, которые, как вы знаете, никогда не будут для вас долгими, заключается в том, что у вашего партнера есть выбор в участии. Если знаешь, то знаешь. И это нормально! Только не позволяй никому думать иначе.
7. Вы чувствуете, что превращаетесь в того, кем не гордитесь.Одна из самых больших трудностей на свиданиях - позволить себе стать тем, кем вы не являетесь. Легко превратиться в образ того, кем вас хотят видеть, или в «идеальную» фигуру девушки или парня.
В хороших отношениях вам должно быть комфортно быть тем, кто вы есть, без границ. Человек, с которым вы находитесь, должен ценить вас за то, кто вы есть, за недостатки и все такое.
Другая проблема, которая может подпадать под эту категорию, заключается в том, что вы чувствуете себя манипулятивным или агрессивным. Если вы становитесь таким из-за токсичных отношений, откажитесь от них и найдите время, чтобы сосредоточиться на себе.
То же самое происходит, если кто- то плохо с вами обращается ; уходи, как только сможешь.