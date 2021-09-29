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29 сентября – Ефимия-Птичья косточка: традиции и обряды народного праздника. Главный запрет дня и очень важное дело для каждого

1:00:319/29/2021Фото: pixabay.com
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Традиционно на праздник собирались всей семьей и готовили гуся или утку. А кости не выкидывали - по ним гадали на удачу, погоду, и благосостояние. Например, количество жира на косточках птиц – означает, что зима будет морозной.

В праздник наблюдали за птицами

29 сентября отмечается церковный праздник в честь Ефимьи Всехвальной. В народе праздник называют Ефимья - Птичья косточка. По народной традиции, на праздник существовало много примет, обычаев и традиций.

Святая мученица Евфимия Всехвальная росла христианской семье. Она пострадала за свою истинную веру в Бога примерно в третьем веке в Халкидоне.
Губернатор Халкидона распространил приказ каждому горожанину Халкидона и его окрестностей прибыть на праздник поклонения языческим Богам. Также нужно было сделать жертву языческому идолу Ареса (Марса). Если они отказывались, то жителям угрожали при этом тяжкими мучениями каждому, кто не будет на месте. Во время этого праздника 49 христиан спрятались в одном месте, там они молились Богу о спасении. Юная Евфимия также была среди тех, кто молился там. Вскоре тайное место христиан было обнаружено, и они предстали перед Приском, чтобы ответить за себя. Больше двух недель мучеников подвергались страшным пыткам и мучениям, но никто из них не сдался в своей вере, и не поклонился идолу. Наместник, отправил их на суд к императору Диоклетиану, но отделил от них младшую – девицу Евфимию, надеясь,что в одиночестве она не выдержит. Однако, девушка показала невероятную стойкость и выдержала все пытки и попала в Рай.

Традиционно на праздник собирались всей семьей и готовили гуся или утку. А кости не выкидывали - по ним гадали на удачу, погоду, и благосостояние. Например, количество жира на косточках птиц – означает, что зима будет морозной. Чем больше жира, тем сильнее морозы. Белая косточка — к холодной зиме холодная, желтая или коричневая – будет много оттепелей.

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традициипраздникиприметы Евфимия Всехвальная
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