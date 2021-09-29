Ученые сделали уникальное открытие: нашли механизм мишеней для лекарств от коронавируса, рака, артрита

Группа международных исследователей, включая профессора Макгилла Стефана Лапорта, открыла рабочий механизм потенциальных мишеней для лекарств от различных заболеваний, таких как рак, ревматоидный артрит и даже COVID-19. Результаты, опубликованные в Molecular Cell, раскрывают внутреннюю работу клеточных рецепторов, которые участвуют в прогрессировании рака и воспалительных заболеваниях, пишет medicalxpress.com.
«Система комплемента является неотъемлемой частью защитного механизма нашего организма от патогенных атак, включая вирусы. Когда бактерии или вирусы попадают в наш организм, активируется система комплемента, включая два разных мембранных рецептора, называемых C5aR1 и C5aR2», - говорит Арун Шукла, Джой Гилл. Профессор кафедры IIT Kanpur, возглавлявший исследование. «Хотя активация системы комплемента необходима для борьбы с вредными патогенами, чрезмерная и продолжительная активация приводит к воспалению и даже к опасным для жизни состояниям, таким как те, которые вызывают серьезные осложнения при COVID-19».
Используя передовые технологии, такие как CRISPR и криогенная электронная микроскопия, исследователи раскрыли внутреннее устройство C5aR2, предоставив дополнительную возможность для терапевтического воздействия на COVID-19. «Для лечения COVID-19 некоторые ученые уже пытаются заблокировать активацию рецептора C5aR1, и уже проводятся клинические испытания Авдоралимаба у пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной COVID-19. Наше исследование открывает возможность нацеливания на C5aR2 путем разработки новых молекулы лекарств, которые могут связываться с этим рецептором и блокировать его активацию и воспалительную реакцию », - говорит Стефан Лапорт, профессор факультета медицины и медицинских наук.
Клетки в организме человека окружены рецепторами, которые являются важными мишенями для лекарств, на которые лекарства оказывают свое благотворное действие. Эти рецепторы работают как посланники, потому что они принимают и передают сигналы, которые позволяют клеткам запускать физиологические процессы в нашем организме, объясняют исследователи.
«Мы очень рады расшифровать мельчайшие детали этих рецепторов с использованием передовых технологий. Такая информация должна расширить наши фундаментальные знания о клеточной передаче сигналов и позволить нам преобразовать наши открытия в открытие новых лекарств», - заключает Арун Шукла.