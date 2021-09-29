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Ученые сделали уникальное открытие: нашли механизм мишеней для лекарств от коронавируса, рака, артрита

5:30:459/28/2021,от McGill UniversityФото: pixabay.com
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Клетки в организме человека окружены рецепторами, которые являются важными мишенями для лекарств, на которые лекарства оказывают свое благотворное действие.

Для лечения COVID-19 некоторые ученые уже пытаются заблокировать активацию рецептора C5aR1
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Группа международных исследователей, включая профессора Макгилла Стефана Лапорта, открыла рабочий механизм потенциальных мишеней для лекарств от различных заболеваний, таких как рак, ревматоидный артрит и даже COVID-19. Результаты, опубликованные в Molecular Cell, раскрывают внутреннюю работу клеточных рецепторов, которые участвуют в прогрессировании рака и воспалительных заболеваниях, пишет medicalxpress.com.

«Система комплемента является неотъемлемой частью защитного механизма нашего организма от патогенных атак, включая вирусы. Когда бактерии или вирусы попадают в наш организм, активируется система комплемента, включая два разных мембранных рецептора, называемых C5aR1 и C5aR2», - говорит Арун Шукла, Джой Гилл. Профессор кафедры IIT Kanpur, возглавлявший исследование. «Хотя активация системы комплемента необходима для борьбы с вредными патогенами, чрезмерная и продолжительная активация приводит к воспалению и даже к опасным для жизни состояниям, таким как те, которые вызывают серьезные осложнения при COVID-19».

Используя передовые технологии, такие как CRISPR и криогенная электронная микроскопия, исследователи раскрыли внутреннее устройство C5aR2, предоставив дополнительную возможность для терапевтического воздействия на COVID-19. «Для лечения COVID-19 некоторые ученые уже пытаются заблокировать активацию рецептора C5aR1, и уже проводятся клинические испытания Авдоралимаба у пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной COVID-19. Наше исследование открывает возможность нацеливания на C5aR2 путем разработки новых молекулы лекарств, которые могут связываться с этим рецептором и блокировать его активацию и воспалительную реакцию », - говорит Стефан Лапорт, профессор факультета медицины и медицинских наук.

Клетки в организме человека окружены рецепторами, которые являются важными мишенями для лекарств, на которые лекарства оказывают свое благотворное действие. Эти рецепторы работают как посланники, потому что они принимают и передают сигналы, которые позволяют клеткам запускать физиологические процессы в нашем организме, объясняют исследователи.

«Мы очень рады расшифровать мельчайшие детали этих рецепторов с использованием передовых технологий. Такая информация должна расширить наши фундаментальные знания о клеточной передаче сигналов и позволить нам преобразовать наши открытия в открытие новых лекарств», - заключает Арун Шукла.

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