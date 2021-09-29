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Как курильщики переносят короновирус: защищает ли курение или усугубляет тяжесть COVID-19, ведет ли к смерти пациента - в новом масштабном исследовании

7:00:479/28/2021,от British Medical JournalФото: pixabay.com
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По сравнению с теми, кто никогда не курил, у нынешних курильщиков на 80% больше шансов попасть в больницу и значительно больше шансов умереть от COVID-19.

Большая часть исследований на сегодняшний день носит наблюдательный характер и поэтому не может установить причинно-следственный эффект
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Курение с большой вероятностью усугубит тяжесть COVID-19 и риск смерти от инфекции, говорится в крупном исследовании UK Biobank, опубликованном в Интернете в респираторном журнале Thorax .

Это первое исследование подобного рода, в котором собраны данные наблюдений и генетические данные о курении и COVID-19 для усиления доказательной базы, пишет medicalxpress.com.

Свидетельство связано  ли курение связано с большей вероятностью более тяжелой COVID-19 инфекции была непоследовательна, отмечают исследователи.

Несколько исследований, проведенных на ранних этапах пандемии, показали более низкую распространенность активных курильщиков среди людей, госпитализированных с COVID-19, чем среди населения в целом. Но другие популяционные исследования показали, что курение является фактором риска заражения.

Однако большая часть исследований на сегодняшний день носит наблюдательный характер и поэтому не может установить причинно-следственный эффект.

Поэтому исследователи объединили обсервационный и менделевский рандомизационный анализ, чтобы лучше понять взаимосвязь.

Менделирующая рандомизация - это метод, который использует генетические варианты в качестве заместителей для определенного фактора риска - в данном случае генетические варианты, которые повышают вероятность того, что кто-то курит или курит больше - для получения генетических свидетельств в поддержку причинно-следственной связи.

Они использовали связанные записи первичной медико-санитарной помощи, результаты тестов на COVID-19, данные о госпитализации и свидетельства о смерти, чтобы найти связь между курением и серьезностью инфекции COVID-19 с января по август 2020 года у 421 469 участников Биобанка Великобритании, все из которых имели их генетический состав был проанализирован, когда они согласились принять участие в 2006-10 гг.

За период исследования 13446 (3,2%) человек прошли мазок на COVID-19 (ПЦР), 1649 (0,4%) из которых дали положительный результат; 968 (0,2%) нуждались в госпитализации; и 444 (0,1%) умерли в результате заражения.

Большинство (59%) участников никогда не курили; более трети (37%) были бывшими курильщиками; и только 4% курили в настоящее время. Среди нынешних курильщиков большинство (71%) курили легко или умеренно (1-19 сигарет в день); только 29% были заядлыми курильщиками (20+ / день).

По сравнению с теми, кто никогда не курил, у нынешних курильщиков на 80% больше шансов попасть в больницу и значительно больше шансов умереть от COVID-19.

Исследователи использовали менделевскую рандомизацию, чтобы оценить, может ли генетическая предрасположенность к курению и тяжелому курению играть роль в серьезности COVID-19 среди 281105 первоначальных участников, проживающих в Англии.

Это показало, что генетическая предрасположенность к курению была связана с повышенным на 45% риском заражения и на 60% более высоким риском госпитализации по поводу COVID-19.

И это показало, что генетическая предрасположенность к более тяжелому курению была связана с более чем двукратным увеличением риска заражения; 5-кратное увеличение риска госпитализации; и 10-кратное увеличение риска смерти от вируса.

Хотя исследователи признают, что они полагались только на данные больничных тестов на COVID-19, а не на более репрезентативные данные сообщества, они, тем не менее, указывают на схожесть результатов обоих наборов анализов.

«В целом соответствие наблюдательных анализов, указывающих на ассоциации с недавним курением, и анализов <менделевской рандомизации>, указывающих на ассоциации с пожизненной предрасположенностью к курению и тяжестью курения, подтверждают причинное влияние курения на тяжесть COVID-19», - заключают они.

«Идея о том, что курение табака может защитить от COVID-19, всегда была невероятной», - утверждают доктора Энтони Лаверти и Кристофер Миллет из Имперского колледжа Лондона в связанной редакционной статье.

«Респираторная пандемия должна быть идеальным моментом, чтобы сосредоточить коллективные умы на борьбе против табака», - добавляют они, подчеркивая недавний отчет Королевского колледжа врачей. В нем отмечается, что Великобритания не на пути к достижению поставленной правительством цели по снижению распространенности курения менее 5% к 2030 году, и что курение остается основной причиной неравенства в отношении здоровья.

В подкасте по ссылке ведущий исследователь доктор Эшли Клифт дает четкое послание для курильщиков.

«Наши результаты убедительно свидетельствуют о том, что курение связано с вашим риском развития тяжелой формы COVID, и так же, как курение влияет на ваш риск сердечных заболеваний, различных видов рака и всех других состояний, с которыми, как мы знаем, курение связано, похоже, что это то же самое и для COVID. Так что сейчас самое подходящее время, чтобы бросить курить».

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