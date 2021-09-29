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Грешно ли работать и ходить на кладбище 29 сентября в церковный праздник - день памяти святой Евфимии?

2:00:229/29/2021Фото: pixabay.com
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После пыток все христиане были отправлены в тюрьму, все, кроме Евфимии, потому что губернатор хотел соблазнить, угрожая. Однако он тщетно пытался угрожать ей благодаря ее храбрости и непоколебимой преданности Иисусу Христу.

На святые праздники запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, но если он не относится к главным двунадесятым праздникам, и выпадает на будний день, то строгого запрета нет

Отмечаемый праздник 29 сентября – день Евфимии Всехвальной рассказывает историю сильной веры, которую показала хрупкая девушка.

Однажды всех верующих христиан подвергли гонениям и пыткам. При этом все оставались мужественными и стойкими в православной вере, несмотря на угрозы и лишения. Юная дева Евфимия также была среди этих христиан.

После пыток все христиане были отправлены в тюрьму, все, кроме Евфимии, потому что губернатор хотел соблазнить, угрожая. Однако он тщетно пытался угрожать ей благодаря ее храбрости и непоколебимой преданности Иисусу Христу.

Она вытерпела все пытки и унижения. Святая Евфимия никогда не колебалась в своей вере и не соглашалась принести жертву идолу. Кто был свидетелем ее мученичества, уверовали и исповедали свою веру во Христа. Господь счел ее достойной ее умереть жертвенной смертью. Ее поместили на арену, куда были посланы львы, чтобы убить ее. Но они не тронули святую, и только одна ранка, была на ее теле, которая и принесла смерть.

Традиционно, на святые праздники запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, но если он не относится к главным двунадесятым праздникам, и выпадает на будний день, то строгого запрета нет. При этом также не запрещается ходить на кладбище. Только необходимо помнить, что сильно унывать нельзя.

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