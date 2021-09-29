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Чудо святой Евфимии Всехвальной и сильнейшая молитва великомученице о вере, исцелении, иммунитете, зрении и слухе

2:30:189/29/2021Фото: pixabay.com
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Ее не смогли сломить самые страшные пытки. Видя крепкую веру Евфимии, Приск сказал отдать ее на растерзание диким животным.

В этот момент с небес послышался звук, призывающий ее в высшие обители, и она тут же отдала душу Господу, ради которого страдала со всей преданностью

29 сентября в православии отмечается день памяти святой мученицы Евфимии Всехвальной. Ее главное чудо состоит в том, что она приняла мученическую смерть в городе Халкидоне в 304 году, во время гонений на христиан императором Диоклетианом (284-305). Полтора столетия спустя, в то время, когда христианская Церковь одержала победу в Римской империи, Бог соизволил, чтобы Евфимия Хваленая снова стала свидетелем и исповедником православия.

Ее не смогли сломить самые страшные пытки. Видя крепкую веру Евфимии, Приск сказал отдать ее на растерзание диким животным. Когда святую отвели в цирк, где собрались звери, она помолилась, чтобы Бог послал конец ее пыткам, взял ее душу в Свои руки и отправил ее из замученного тела в царствие небесное. Завершив свою молитву, святая Евфимия стояла смиренно, когда на нее выпустили животных - львов и медведей, но они, подойдя к святой, лизнули ее ноги. Один только медведь нанес ей маленькую царапину, из которой вытекала кровь. В этот момент с небес послышался звук, призывающий ее в высшие обители, и она тут же отдала душу Господу, ради которого страдала со всей преданностью.

Молитва Великомученице Евфимии Всехвальной:

О, святая всехвальная Евфимие, дево непорочная и великомученице преславная, истинная невеста Христова, нам в защищение Господом данная, услыши ныне моления наша, тебе с любовию приносимыя. Данною тебе от Бога благодатию, помози нам, немощным и убогим, поприще жития сего многотруднаго и многоскорбнаго безбоязненно преити, да возможем, яко же и ты, не устрашатися козней врага злохитростнаго, на ны воздвигаемых и души наша погубити хотящаго. Принеси Господу нашему Сладчайшему Иисусу Христу смиренное моление наше и умоли Его даровати нам крепость и силу, терпение и смирение, да ними возможем врага превозмогати и Господа нашего неустанно прославляти, с Ним же и Небеснаго Отца и Святаго Духа и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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молитвапраздникиДень Евфимии Всехвальной
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