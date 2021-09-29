29 сентября - День отоларинголога: милые картинки и добрые поздравления настоящим знатокам уха, горла и наших носиков

С Днём отоларинголога!
Пусть счастье ждёт везде:
Легко будет и дома,
И в непростом труде.
Здоровье не подводит пусть,
Карьера ввысь идёт,
Хорошие ждут новости
И яркий в жизни взлёт!
Отоларингологи, славные ребята,
Поздравляем с праздником,
Жить вам лишь богато.
Счастья и здоровья нынче пожелаем,
Пред работой важною
Шляпы все снимаем.
Чтоб ушки на макушке всегда были твои,
Здоровье чтобы крепло, работал за троих!
Приятных пациентов к тебе пускай заносит,
Пусть будни тебя радуют и счастье в дом приносят.
Будь круче логопеда, хирурга и психолога,
Прими же поздравления с Днём отоларинголога!
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru