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29 сентября - День отоларинголога: милые картинки и добрые поздравления настоящим знатокам уха, горла и наших носиков

10:15:429/28/2021Фото: fresh-cards.ru
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День отоларинголога россияне отмечают каждый год 29 сентября. Отоларинголог – это врач, занимающийся проблемами уха (otos по греч), носа (rhinos) и гортани (larynges).

День отоларинголога

С Днём отоларинголога!
Пусть счастье ждёт везде:
Легко будет и дома,
И в непростом труде.

Здоровье не подводит пусть,
Карьера ввысь идёт,
Хорошие ждут новости
И яркий в жизни взлёт!

День отоларинголога

Отоларингологи, славные ребята,
Поздравляем с праздником,
Жить вам лишь богато.
Счастья и здоровья нынче пожелаем,
Пред работой важною
Шляпы все снимаем.

День отоларинголога

Чтоб ушки на макушке всегда были твои,
Здоровье чтобы крепло, работал за троих!
Приятных пациентов к тебе пускай заносит,
Пусть будни тебя радуют и счастье в дом приносят.
Будь круче логопеда, хирурга и психолога,
Прими же поздравления с Днём отоларинголога!

Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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