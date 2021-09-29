29 сентября - Всемирный день сердца: поздравления всем врачам и россиянам – берегите свои сердца и своих близких

Тук-тук-тук — стучит сердечко,
Это главный наш мотор.
Пусть оно вас не подводит,
Пусть не гаснет в нем задор.
Берегите орган важный,
Поселите в нем любовь,
Пусть оно бесперебойно
Счастье поставляет в кровь.
С праздником вас поздравляю,
День сегодня непростой.
Миром сердце прославляем,
Орган важный, основной.
Пусть стучит всегда сердечко
Без запинок, как часы.
Пусть любовь лишь в нем пылает
И не будет пустоты.
Желаю, чтобы сердце ваше
Всегда активно кровь качало!
Ведь сердца труд безумно важен,
Без сердца б все, увы, пропало!
Свое сердечко берегите, Не стоит злобу в нем держать, Здоровье смолоду храните, Чтоб не пришлось к врачу бежать!
Пусть с сердцем будет все отлично,
Пусть счастье в нем живет всегда!
Сердечко бьется пусть ритмично
И не подводит никогда!
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru