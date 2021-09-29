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Можно ли ходить на кладбище и убираться дома 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?

4:00:029/29/2021Фото: pixabay.com
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День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии - день памяти святых мучениц, испытавших на себе самые страшные пытки, но не сломившихся в вере во Христа.

Посещать храм и молиться, обращаться к святым, просить у них здоровья своим близким, благополучия семье считается хорошей традицией среди верующих в этот день

День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии - день памяти святых мучениц, испытавших на себе самые страшные пытки, но не сломившихся в вере во Христа. В храмах на праздник вспоминают события, произошедшие в Италии. Вдова София воспитывала своих дочерей одна, она с детства прививала им веру в Бога и учила праведной жизни. По окрестностям разошелся слух, что девочки очень красивые и умные. Дошло до того, что сам император захотел на них взглянуть.

Адриан, узнав, что они христианки, по очереди обращался к ним с просьбой отказаться от Христа. Юные девы (Вере было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9) остались непоколебимыми. Тогда император приказал подвергнуть их жестоким пыткам. Святую Софию заставили смотреть на страдания своих дочерей. После всех испытаний святых мучениц Веру, Надежду и Любовь лишили головы. Мать отвезла тела своих дочерей за город, похоронила и неотступно оставалась на их могиле. Через три дня после этого она умерла сама.

На Веру, Надежду и Любовь — устраивать свадьбу всегда считалось плохой приметой. Также и устраивать шумные гулянки, пить много спиртного, убираться в доме, ссориться. При этом ходить на кладбище можно.

Посещать храм и молиться, обращаться к святым, просить у них здоровья своим близким, благополучия семье считается хорошей традицией среди верующих в этот день.

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