Заявление Путина: Всем россиянам проиндексируют пенсии

28 сентября на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин объявил, что пенсии россиян будут повышаться в ближайшие годы, а также, что средства на их индексацию уже предусмотрены. Кроме того он пообещал, что в 2023 году дополнительно вырастут темпы индексации зарплат всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.
Добавим, что Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала среднюю сумму выплат пенсии в следующем году, она составит 18 521 рубль. А зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова дополнила, что к 2024 году средний размер выплат будет составлять 20 тысяч рублей.
ПФР напомнил, что гражданин может повысить свою пенсию в нескольких случаях:
1.Некоторые россияне могут одновременно получать две пенсии: одну по линии силовых ведомств, другую — по линии Пенсионного фонда.
2.Помимо этого, в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей.
3.Некоторые россияне имеют право на повышение пенсии в любое время года. В эту группу входят те, кому повышают пенсию по достижению 80 лет, приобретению стажа на Севере или увольнению с работы