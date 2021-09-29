Сильные молитвы на здоровье и удачу для прочтения 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии – в чудо святых

30 сентября 2021 года православные верующие чтят память Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Праздник символизирует чистоту христианской веры и победу силы трех добродетелей над злом.
В этот день также вспоминаются легенду, происходившую при правлении римского императора Адриана, который подверг многочисленным пыткам трех девушек, пытаясь сломить их стойкую веру во Христа.
У него ничего не получилось. А девушки, хоть и подверглись жестоким мукам через, порезы, кипящий котел со смолой, огонь – ничто из этого их не заставило их страдать, потому что Господь облегчил все муки. Тогда мученицам отрубили головы.
Тела девочек отдали матери Софии, которая вывезла их за город и похоронила там, оставшись на могилах и горько оплакивая святых. На третий день святая София скончалась.
Чаще всего к праведным мученицам приходят с молитвами об обретении счастья и здоровья ребенка. Такая молитва сможет помочь защитить своего ребенка от зла, болезни и остальных бед.
Кроме того Вера, Надежда, Любовь и София помогают защитить тех, кто приходит к ним с просьбой о защите. Сделать это можно при помощи действенной молитвы.