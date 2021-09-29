Путин заявил, что не выбирал «красивую» переводчицу на переговоры с Трампом

Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости предположение, что в российскую делегацию на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в 2019 году специально включили красивую переводчицу, чтобы отвлечь внимание собеседника.
Сам слух о том, что президент России самолично выбрал переводчицу в виде "привлекательной брюнетки", распространила в своих мемуарах написала бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм со ссылкой на слова экс-советника главы государства Фионы Хилл.
Однако пресс-секретарь Путина прокомментировал это высказывание. Он подчеркнул, что президент России не участвует в выборе переводчика.
Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая должна выйти 5 октября, рассказывает о ее работе в Белом доме. А вот представитель экс-президента Лиз Харрингтон заявила, что эта книга — "очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа", а саму Гришэм назвала "рассерженным бывшим сотрудником".