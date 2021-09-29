Обязательно ли нужно сходить на кладбище в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября?

После смерти человеку становится неважно – говорят о нём или молчат, вспоминают с благодарностью или забывают. То, в чём действительно нуждается душа усопшего – горячая молитва живых. Она способна улучшить посмертную участь, полученную по итогам земных дел. Такова позиция православия.
Просить за усопших церковь позволяет на богослужениях и в домашней молитве. Особую силу такие обращения набирают в выделенные для поминовения дни, которых 8 в году. Завершает этот календарный цикл Дмитриевская родительская суббота.
Ежегодно дата меняется, её выбирают в субботу накануне праздника Великомученика Дмитрия Солунского, отмечаемого 8 ноября. Последняя родительская суббота 2021 года выпадает на 6 ноября.
Появление даты
Дмитриевской субботой православный мир обязан князю Дмитрию Донскому. Завершив победоносную Куликовскую битву, он отправился в Троице-Сергиеву Лавру и повелел местным монахам ежегодно поминать погибших русских воинов. День выбрали накануне памяти Дмитрия Солунского – его князь считал своим небесным покровителем.
С годами поминальную дату привязали к последней осенней тризне славян – Дмитриевская суббота стала родительской. День подразумевает молитву не только за родителей, но и за все поколения христиан, успевшие оставить земной мир.
Посещение кладбища
Веками Дмитриевская суббота считалась последним днём, когда можно сходить на кладбище. Дальше наступали по-настоящему холодные дни, сопровождаемые заморозками, ветрами и дождями, что мешало приводить могилы в порядок.
Славяне не всегда привязывали осенний день поминовения к одной дате. В зависимости от губернии, завершающая родительская суббота могла отмечаться раньше, чтобы успеть до холодов.
Православная церковь одобряет молитву на кладбище. По просьбам прихожан, священники иногда организуют там литию – краткую заупокойную службу. Однако пышные поминки над могилой устраивать не рекомендуется, ведь эта традиция восходит к языческим тризнам.
Оставлять продукты на могилах, по примеру славян – вредно. Еда привлекает животных, которые затем «украшают» надгробия следами своего пребывания.
Помянуть усопшего лучше дома, без алкогольных возлияний. Традиционной пищей является разнообразная выпечка, фрукты, овощи – то, что удобно раздать в качестве заупокойной милостыни.
Поминовение в церкви
Богослужение в Дмитриевскую субботу проводится по обычному чину, его дополняют масштабной панихидой. Записки за усопших подают заранее – перед службой, или в дни накануне. Их принимают в церковных лавках и свечных ящиках.
По желанию на панихиду приносят продукты, исключая мясо, рыбу и алкоголь. После службы их либо забирают для домашнего поминовения, либо оставляют служителям церкви. Некоторые христиане жертвуют храму муку для просфор и масло для лампад. Это прекрасный способ сотворить милостыню от имени усопших близких.