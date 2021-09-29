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В Новосибирске «Агент 007» Екатерина Калугина признала свою вину. Девушка украла золото на 3,7 млн рублей

2:45:359/29/2021Фото: Pixabay
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Дело расследовали больше года.

Спустя год девушка признала вину

28 сентября подозреваемую в крупной краже Екатерину Калугину привезли в Новосибирский суд. Девушка максимально пыталась скрыть свое лицо. Государственный обвинитель перечислила похищенное: кольца, серьги, колье, подвески, кресты, броши и другое. Всего - на 3 миллиона 759 тысяч. Под конец заседания, Екатерина признала свою вину.

Отметим, что данная история привлекла внимание многих россиян. В центре событий – девушка, которая считала себя агентом под прикрытием, и ювелирный магазин, из которого этот «агент» вынес драгоценности на миллионы рублей.

Напомним, в прошлом году летней ночью неизвестные обокрали ювелирный магазин «Диадема». Как потом выяснили сотрудники магазина, преступление совершила новенькая девушка, по имени Катя, которая устроилась совсем недавно. Она исчезла, но перед камерами успела засветиться с большим грузом золота и соучастниками.

Девушку почти сразу объявили в розыск. Но Екатерина решила сделать ход конем, и сама позвонила в полицию и рассказала, будто ее позвал на работу загадочный тип – он предложил провести аудит ювелирного салона, устроившись продавцом. Вроде, работаешь в магазине, но фактически – агент проверяющей компании. И вот девушке поручили собрать с витрин золото, чтобы отдать на проверку подлинности.

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