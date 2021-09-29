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В Бердске подходит к концу суд над подозреваемым, который исполнил "танец смерти" на 78-летней Галине Сырмолотовой в парке Победы

3:29:189/29/2021,Алина БуроваФото: Свидетель
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Погибшей было 78 лет. Тело женщины было обнаружено в логу. По предположениям близкой ее подруги, расправа произошла из-за наживы.

Алексей Панарин обвиняется в убийстве Галины Сырмолотовой

В Бердске закончилось следствие по делу убийства 78-летней Галины Сырмолотовой. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в бердском городском суде.

Напомним, что бердчанка Галина Сырмолотова была найдена мертвой в парке победы Бердска 14 сентября 2020 года. У женщины был сломан позвоночник, череп, грудная клетка. Под подозрением оказался сын друга семьи Алексей Панарин.

Как рассказал обвиняемый следователям, с погибшей он проживал в одном подъезде. В день трагедии, по словам Панарина, он выпивал с Сырмолотовой спиртные напитки на даче. Мужчина якобы помог женщине дойти до дома, но пенсионерка случайно споткнулась, упала в лог и сломала себе шею. Скорую при этом, как говорили следователи, Алексей Панарин не вызывал. По данным источника редакции, женщина была полуобнаженной.

Близкая подруга Галины Сырмолотовой посчитала, что Панарин расправился с ее приятельницей не просто так. Сосед пенсионерки знал о счетах Сырмолотовой, ведь та получала неплохую пенсию за погибшего мужа военного. Кроме того, подруга убитой предположила, что обвиняемый станцевал на теле жертвы "танец смерти", ведь тело женщины все было в синяках.

Алексею Панарину предъявлено обвинение по ст. 111 часть 4 УК РФ - умышленное причинение вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей.

Как сообщили сегодня, 29 сентября "Курьер. Среда. Бердск" в бердском городском суде, в настоящее время запланированы судебные тяжбы. Уже известна дата проведения судебного заседания.

- Перешли к судебным прениям. Суд состоится 5 октября, - произнесла начальник пресс-службы Наталья Сафронова.

Несмотря на то, что журналистам запрещено присутствовать на заседаниях суда из-за пандемии, мы будем оперативно отслеживать информацию и сообщать ее читателям.

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