В Бердске подходит к концу суд над подозреваемым, который исполнил "танец смерти" на 78-летней Галине Сырмолотовой в парке Победы

В Бердске закончилось следствие по делу убийства 78-летней Галины Сырмолотовой. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в бердском городском суде.
Напомним, что бердчанка Галина Сырмолотова была найдена мертвой в парке победы Бердска 14 сентября 2020 года. У женщины был сломан позвоночник, череп, грудная клетка. Под подозрением оказался сын друга семьи Алексей Панарин.
Как рассказал обвиняемый следователям, с погибшей он проживал в одном подъезде. В день трагедии, по словам Панарина, он выпивал с Сырмолотовой спиртные напитки на даче. Мужчина якобы помог женщине дойти до дома, но пенсионерка случайно споткнулась, упала в лог и сломала себе шею. Скорую при этом, как говорили следователи, Алексей Панарин не вызывал. По данным источника редакции, женщина была полуобнаженной.
Близкая подруга Галины Сырмолотовой посчитала, что Панарин расправился с ее приятельницей не просто так. Сосед пенсионерки знал о счетах Сырмолотовой, ведь та получала неплохую пенсию за погибшего мужа военного. Кроме того, подруга убитой предположила, что обвиняемый станцевал на теле жертвы "танец смерти", ведь тело женщины все было в синяках.
Алексею Панарину предъявлено обвинение по ст. 111 часть 4 УК РФ - умышленное причинение вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей.
Как сообщили сегодня, 29 сентября "Курьер. Среда. Бердск" в бердском городском суде, в настоящее время запланированы судебные тяжбы. Уже известна дата проведения судебного заседания.
- Перешли к судебным прениям. Суд состоится 5 октября, - произнесла начальник пресс-службы Наталья Сафронова.
Несмотря на то, что журналистам запрещено присутствовать на заседаниях суда из-за пандемии, мы будем оперативно отслеживать информацию и сообщать ее читателям.