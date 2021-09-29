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Под Челябинском умерла 35-летняя экс-главред газеты «Копейский рабочий», которую читали Мэтт Дэймон, Брюс Уиллис и Джессика Альба

3:02:379/29/2021Фото: Соцсети
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Последние несколько дней Анна Викалюк провела в коме. Газета прославилась тем, что в руках с ней фотографировались такие мировые звезды как Дастин Хоффман, Джеки Чан, Блейк Лайвли и многие другие.

Точная причина смерти девушки неизвестна
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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28 сентября вечером стало известно, что Анна Викалюк, директор телерадиокомпании в Копейске, журналистка и бывший главред знаменитой газеты «Копейский рабочий» скончалась. По данным СМИ, последние несколько дней Викалюк провела в коме.

По информации агентства URA.ru, на прошлой неделе женщину госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья: температура, обморок. Врачебный консилиум принял решение транспортировать ее из местной больницы в областную. Там Анна Викалюк скончалась, пребывая в коме. До сих пор врачи устанавливают диагноз.

Отметим, Анна Викалюк была известна многим жителям. Она выросла в этом городе, а после окончания учебы в вузе работала в разных изданиях Копейска. С конца декабря 2014 года до июля 2021 года она занимала должность главного редактора газеты «Копейский рабочий». Газета прославилась тем, что в руках с ней фотографировались такие мировые звезды как Дастин Хоффман, Джеки Чан, Блейк Лайвли и многие другие.

Сама Анна Викалюк была удостоена награды от губернатора и законодательного собрания Челябинской области.

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