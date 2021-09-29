Вакцина «Ультрикс Квадри» от гриппа: что это такое, сколько стоит, где сделать, кто производитель и какой состав прививки

В России зарегистрировано более 15 различных вакцин против сезонного гриппа как отечественного, так и зарубежного производства. В последнее время на слуху препарат “Ультрикс Квадри” произведенный в нашей стране компанией “Нацимбио”. О том, что это за вакцина, ее состав и особенного, сколько стоит привиться - в нашем материале.
Грипп - это довольно опасное заболевание, которое нередко заканчивается кончиной больного, особенно среди маленьких детей и людей в возрасте. Также болезнь может протекать крайне тяжело и оставить после себя множество осложнений. Всего этого можно избежать, есть вакцинироваться против возбудителя болезни. Прививают всех по календарю прививок, вот только препараты могут быть разными и у них есть отличия. Например, лекарства могут быть тривалентными и квадривалентными. К последнему типу относится “Ультрикс”. Это значит, что вакцина способна защитить человека сразу от четырех штаммов вируса гриппа. а не от трех.
В сентябре этого года стало известно, что препарат “Ультрикс Квадри” разрешено вводить не только взрослым, но и детям, пожилым людям, а также беременным, хотя зачастую это является противопоказанием. В состав препарата входят антигены самых распространенных видов гриппа - А и В. Маленьким детям вводят “Ультрикс” дважды, с перерывом в один месяц. Для взрослых положена одна доза.
Как отметил директор холдинга, производящего данный препарат, у вакцинированных довольно быстро возникает иммунный ответ, при этом серьезной “побочки” или каких-либо осложнений выявлено не было. Важно учитывать, что даже после прививки человек все еще может заразиться и заболеть гриппом, но вакцинация практически полностью исключает тяжелое течение болезни и, тем более, летальный исход. Прививку не сделают, если человек на момент обращения ко врачу болеет вирусными заболеваниями, при обострении хронических болезней - придется ждать периода ремиссии.
В 2020 году отмечался дефицит вакцины по России. Сейчас же вакцинироваться можно в клиниках, где есть этот препарат, в основном это частные клиники. Одна доза лекарства стоит около 500 рублей, но в медучреждении осмотр врача и сама прививка могут стоить более 1500 рублей. Стоимость сильно разнится по регионам, и надо заранее узнавать, есть ли “Ультрис” в клинике или нет.