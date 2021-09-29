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В Бердске коронавирус не сдает позиции: выявлено шесть новых зараженных за сутки на 29 сентября

3:03:589/29/2021Фото: Pixabay
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Всего в городе зарегистрировано 2498 случаев коронавирусной инфекции.

Статистика коронавируса по Бердску

На 29 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 298 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для выявления точного числа заболевших было взято 263 теста. А вот выздоровевших и выписанных 2343 человека.

На сегодняшний день зафиксировано 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2498 случаев коронавирусной инфекции.

Добавим, в образовательных организациях ситуация следующая: заболевших ковид – 23 воспитанника (СОШ - 13, ДС - 10) + 5 сотрудников. Контактных всего 531, из них школы - 351, сады - 180. Закрыты по ковиду: 10 групп в дошкольных учреждениях и 7 классов.

По ОРВИ закрытых классов и групп нет.

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