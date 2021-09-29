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Что такое прививка «Совигрипп»: какая вакцина лучше «Гриппол» или «Совигрипп», плюсы и минусы обеих вакцин

6:13:209/29/2021,Мария РодченковаФото: pexels.com
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В России зарегистрировано более 15 препаратов против гриппа.

COVID-19, коронавирус, вакцина, антитела
У любой вакцины есть побочные эффекты

По информации на 2021 год на российском рынке представлено более 15 различных препаратов против гриппа, которые различаются не только составом, уровнем действия, но и способ введения. О том, чем отличаются вакцины, какую лучше выбрать, плюсы и минусы двух препаратов - в нашем материале.

На данном этапе в России зарегистрировано более 15 препаратов против гриппа, они отличаются страной производства и эффективностью против разных штаммов гриппа. Также есть вакцины, которые вводят под кожу и те, что используют интраназально. Сейчас довольно популярны такие вакцины, как “Совигрипп” и “Гриппол”. Оба препарата вводятся внутримышечно. При этом у “Гриппола” есть несколько разновидностей, которые отличаются возрастом человека, кому можно вводить тот или иной препарат.

У любой вакцины есть побочные эффекты. Они могут проявляться в виде повышенной температуры тела, озноба, лихорадки, головных болей и т.д. Подобная “побочка” сопровождает многие вакцины, в том числе, “Совигрипп” и “Гриппол”. У вакцинированных может быть жар, лихорадка, боли в мышцах, суставах и т.д. Считается, что это нормальная реакция, потому что в компонент прививки встроен антиген вируса или сам вирус (мертвый). Когда подобное попадает в организм человека, у него непроизвольно происходит защитная реакция. Именно так формируются антитела к возбудителю.

Практически у любого лекарственного препарата есть побочные действия. Прививку не делают, если пациент болен любым инфекционным заболеванием, если у него обострение хронических заболеваний. В таком случае делают укол после выздоровления от ОРВИ, а также, когда заболевание хроническое заболевание находится в ремиссии.

Среди распространенных побочных действий выделяют: повышенную температуру тела, озноб, лихорадку, ломоту мышц и т.д. Это нормальная реакция организма на инородный антиген. При этом “Совигрипп” и “Гриппол” защищают только от трех штаммов болезни, а “Ультрикс Квадри” от четырех

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