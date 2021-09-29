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29.09
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В Новосибирске директор аэроклуба заказал групповое нападение на конкурента и был задержан

3:22:569/29/2021Фото: ТК MASH
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В первый раз толпа заявилась 14 мая. Они угрожали, требовали передать им часть права на имущество Чичканова — тот отказался. Через два месяца банда вернулась уже с тяжёлой артиллерией. Компанией побольше они разгромили клуб топорами и молотками, ущерб — почти 672 тысячи рублей.

Второе пришествие хулиганов на разборки

29 сентября стало известно, что Владислав Синютин, управляющий Fly Surf, соперничал с FreeFly, в котором директором является Николай Чичканов. Ранее борьба за первенство организаций друг с другом шла тихо и спокойно, пока владелец первого не решил заказать нападение на конкурента. Он обратился к ранее судимому (за побои и среднетяжкий вред здоровью) Андрею Хвостову. Он и организовал нападение на офис конкурентов.

Напомним, в первый раз толпа заявилась 14 мая. Они угрожали, требовали передать им часть права на имущество Чичканова — тот отказался. Через два месяца банда вернулась уже с тяжёлой артиллерией. Компанией побольше они разгромили клуб топорами и молотками, ущерб — почти 672 тысячи рублей.

В конце прошлой недели толпу и Синютина задержали, расследование продолжается.

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