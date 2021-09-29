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В Бердске компания «СибАлмаз» уничтожает сосны под строительство последней 4-этажки в микрорайоне Морском

3:35:129/29/2021,Анастасия СолодковаФото: novosibnovostroy.ru
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За вырубку 23 сосен застройщик заплатит в городской бюджет около 333 тыс. рублей. Бердский лесхоз сейчас рубит лес в районе лыжной базы «Метелица».

За этим уже построенным домов "СибАлмаз" возведет последний, завершив застройку Морского микрорайона

Вырубать деревья снова начнут в лесу Бердска в районе базы отдыха «Голубое озеро». По информации городского управления природными ресурсами, рубка сосен ведется законно. Разрешение на уничтожение деревьев выдано официально 24 сентября, уточнили в пресс-центре мэрии.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», за разрешением обратилась компания «СибАлмаз», которая продолжает возводить дома в микрорайоне Морском, расположенном за парком отдыха «Зеленый остров» недалеко от территории бывшей «Чайки». Судя по кадастровой карте, это последний дом жилой застройки в том месте. Дальше за участком, отведенным под строительство, начинаются городские леса, которые простираются до самого Микрорайона и речки Раздельной.

Согласно разрешению, на земельном участке площадью 5800 кв метров вырубят 23 сосны. В качестве восстановительной стоимости застройщик заплатит в городской бюджет 332 771 рубль. На освобожденном от зеленых насаждений участке «СибАлмаз» построит 4-этажный дом, которому присвоят адрес: ул. Морская, 29А.

Стоит отметить, что эта земля отведена под жилую застройку еще в октябре 2014 года. Напомним, что компании предоставили этот участок в обмен на территорию, выделенную ранее в лесу Нового поселка, где «СибАлмаз» уже начинал строить дома семейного отдыха. Отобрав у застройщика землю в зеленой зоне, власть дала новый участок, чтобы не оплачивать убытки компании в несколько сотен миллионов рублей.

Напомним, что рядом с «СибАлмазом» в Микрорайоне Морском строил жилые дома крупный бердский бизнесмен Виктор Голубев. В прошлом году он завершил застройку своей территории, которую назвали «Серебряный бор». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», теперь власти думают, как к Морскому проложить нормальную дорогу с учетом того, что в лесу делать это запрещено.

- Мы всю вырубку отслеживаем. Местные жители на чеку — строго бдят за каждым деревом, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 29 сентября замдиректора управления природными ресурсами Андрей Неустроев, подчеркнув, что вырубать сосны будут на вполне законных основаниях.

По его словам, в ближайшее время спиливать деревья в лесном массиве под застройку не планируют.
- Лесхоз сейчас работает в рамках технического задания. Это в районе лыжной базы «Метелица» - ведут рубки прореживания. Кроме «СибАлмаза» больше никто не спрашивал разрешения на спил деревьев, - уточнил Неустроев.

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