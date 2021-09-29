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Красивейшие картинки на День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября и очень душевные поздравления

12:15:149/29/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ежегодно 30 сентября по новому стилю православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

День Веры, Надежды, Любви

Когда дожди стучатся в ваши двери,
Нет сил собраться и идти вперед,
Пусть рядом обитает Ангел Веры,
В обиду вашу душу не дает.
Когда не греют фразы и одежда,
На сердце стужа — словно в феврале,
Пусть вас согреет Ангелок Надежды,
Уложит спать на ласковом крыле.
Когда, устав, на все на свете злитесь,
И злость бушует пламенем в крови,
Не торопитесь — Богу помолитесь,
Придет к вам Ангел пресвятой Любви.
Пусть сохранят вас от любой стихии
Три Ангела и матерь их — София!

День Веры, Надежды, Любви

Три имени. Красивые, простые.
Слова, что помогают людям жить.
Когда-то нарекла детей София,
Ее мы и должны благодарить!

За то, что подарила Веру людям.
И что с Надеждою любой всегда живет.
И если есть Любовь, то счастье будет!
И в каждый дом пускай оно придет!

День Веры, Надежды, Любви

Желаю веры не терять,
Пускай надежда будет рядом,
Любовь не смейте предавать,
И будет все у вас, как надо.

София мудрость пусть пошлет,
А грусть пусть сердце не тревожит.
Плохое навсегда уйдет,
И Ангел вам во всем поможет.


Источник: pozdravok.ru

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