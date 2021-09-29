В команду крупного дилерского центра требуется автослесарь

АВТОСЛЕСАРЬ с опытом работы
Локация - Академгородок.
Предлагаем: качественный инструмент,
официальное трудоустройство,
стабильный поток заказов, з/п от 50 000 р.
Ждем заинтересованных, ответственных и трудолюбивых специалистов.
тел. 8-923-197-03-03
Локация -Академгородок, зарплата от 50 000 руб.
АВТОСЛЕСАРЬ с опытом работы
Локация - Академгородок.
Предлагаем: качественный инструмент,
официальное трудоустройство,
стабильный поток заказов, з/п от 50 000 р.
Ждем заинтересованных, ответственных и трудолюбивых специалистов.
тел. 8-923-197-03-03
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