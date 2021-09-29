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29.09
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В команду крупного дилерского центра требуется автослесарь

10:26:599/29/2021Фото: «Курьер. Среда. Бердск»
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Локация -Академгородок, зарплата от 50 000 руб.

требуется
В команду крупного дилерского центра требуется

АВТОСЛЕСАРЬ с опытом работы

Локация - Академгородок.
Предлагаем: качественный инструмент,
официальное трудоустройство,
стабильный поток заказов, з/п от 50 000 р.

Ждем заинтересованных, ответственных и трудолюбивых специалистов.
тел. 8-923-197-03-03

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