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«Сами себя обрекли на смерть»: Друзья погибшего в Испании россиянина рассказали свои версии трагедии. Гибель мужа в мощный шторм на видео сняла жена

4:44:009/29/2021,Дарья КостинаФото: Коллаж/соцсети
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Жительница города Торревьеха — Виктория Тобиас в беседе с журналистами «Курьер. Среда. Бердск» 28 сентября, рассказала, что трагедия потрясла их город. Сейчас многие собирают деньги в помощь семье.

Данила и его супруга жили и работали фитнес-тренерами в Испании
Данила и его супруга жили и работали фитнес-тренерами в Испании
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Испании 30-летний фитнесс-тренер из России Данила Г., погиб, спасая тонущую подругу. ЧП произошло в городе Торревьеха на пляже Коста-Бланка.

Данила, его супруга работали и жили в Испании.

В злополучный день, он, его жена и знакомая семьи отправились на пляж в небольшой шторм. В какой-то момент, знакомая семьи прыгнула со скалы в море, 24-летнюю гражданку Финляндии накрыли огромные волны. Данила кинулся спасать финку, обоих выбросило на камень, а затем и вовсе снесло волнами. Весь трагический момент супруга Данилы снимала на камеру, не подозревая, что живым мужа она больше не увидит.

Тело 24-летней финки нашли в этот же день около пляжа Лос-Локос, а Данилы — через день.

Трагедия вызвала огромную волну обсуждений в социальных сетях: многие не поняли поступка россиянина, другим было непонятно, для чего прыжок снимала жена погибшего.

Позже появилась информация, что жена Данилы за несколько часов до трагедии выложила в Instagram фото шторма и подписала, что в такую погоду самое время прыгать.

Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» 28 сентября, пообщались с мамой Данилы — Еленой. Женщина рассказала, сейчас для них самое главное — успеть на кремацию сына.

— Не хочется уже что-то говорить. У нас столько дел ещё не сделано. Нам надо успеть сделать визу. В остальном - нет слов, — сообщила мама погибшего мужчины.

Жительница города Торревьеха — Виктория Тобиас в беседе с журналистами «Курьер. Среда. Бердск» 28 сентября, рассказала, что трагедия потрясла их город. Сейчас многие собирают деньги в помощь семье. Девушка также рассказала, что в такую погоду обычно никто не купается. Почему Данила, его жена и подруга решили рисковать — она не понимает.

— Это произошло в моем городе Торревьеха. Видео с этим маневром по всему Интернету гуляет. У этого парня остались жена с ребёнком, сейчас вот на похороны собирали помощь. Мы тоже помогаем, чем можем. Произошло все из-за погоды, волны были по 5 метров, и зона со скалами в это время очень опасная. Почему они вообще туда пошли, когда погода такая - я не понимаю. Не знаю, как люди сами себя обрекают на такую смерть. Живу тут много лет, но эта трагедия очень потрясла меня, — рассказывает Виктория Тобиас.

Другая давняя знакомая погибшего россиянина, Екатерина, рассказала в беседе «Курьер. Среда. Бердск» 28 сентября, что с Данилой общалась с 17 лет. О трагедии девушка узнала из новостей и сначала не поверила.

— Я с ним общалась, когда ему было 17 лет. Помню его как доброго, ранимого и романтичного парня. О трагедии вообще узнала от журналистов, — поделилась девушка.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» выражает соболезнования родным и близким погибших.

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