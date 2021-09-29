«Сами себя обрекли на смерть»: Друзья погибшего в Испании россиянина рассказали свои версии трагедии. Гибель мужа в мощный шторм на видео сняла жена

В Испании 30-летний фитнесс-тренер из России Данила Г., погиб, спасая тонущую подругу. ЧП произошло в городе Торревьеха на пляже Коста-Бланка.
Данила, его супруга работали и жили в Испании.
В злополучный день, он, его жена и знакомая семьи отправились на пляж в небольшой шторм. В какой-то момент, знакомая семьи прыгнула со скалы в море, 24-летнюю гражданку Финляндии накрыли огромные волны. Данила кинулся спасать финку, обоих выбросило на камень, а затем и вовсе снесло волнами. Весь трагический момент супруга Данилы снимала на камеру, не подозревая, что живым мужа она больше не увидит.
Тело 24-летней финки нашли в этот же день около пляжа Лос-Локос, а Данилы — через день.
Трагедия вызвала огромную волну обсуждений в социальных сетях: многие не поняли поступка россиянина, другим было непонятно, для чего прыжок снимала жена погибшего.
Позже появилась информация, что жена Данилы за несколько часов до трагедии выложила в Instagram фото шторма и подписала, что в такую погоду самое время прыгать.
Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» 28 сентября, пообщались с мамой Данилы — Еленой. Женщина рассказала, сейчас для них самое главное — успеть на кремацию сына.
— Не хочется уже что-то говорить. У нас столько дел ещё не сделано. Нам надо успеть сделать визу. В остальном - нет слов, — сообщила мама погибшего мужчины.
Жительница города Торревьеха — Виктория Тобиас в беседе с журналистами «Курьер. Среда. Бердск» 28 сентября, рассказала, что трагедия потрясла их город. Сейчас многие собирают деньги в помощь семье. Девушка также рассказала, что в такую погоду обычно никто не купается. Почему Данила, его жена и подруга решили рисковать — она не понимает.
— Это произошло в моем городе Торревьеха. Видео с этим маневром по всему Интернету гуляет. У этого парня остались жена с ребёнком, сейчас вот на похороны собирали помощь. Мы тоже помогаем, чем можем. Произошло все из-за погоды, волны были по 5 метров, и зона со скалами в это время очень опасная. Почему они вообще туда пошли, когда погода такая - я не понимаю. Не знаю, как люди сами себя обрекают на такую смерть. Живу тут много лет, но эта трагедия очень потрясла меня, — рассказывает Виктория Тобиас.
Другая давняя знакомая погибшего россиянина, Екатерина, рассказала в беседе «Курьер. Среда. Бердск» 28 сентября, что с Данилой общалась с 17 лет. О трагедии девушка узнала из новостей и сначала не поверила.
— Я с ним общалась, когда ему было 17 лет. Помню его как доброго, ранимого и романтичного парня. О трагедии вообще узнала от журналистов, — поделилась девушка.
Редакция «Курьер. Среда. Бердск» выражает соболезнования родным и близким погибших.