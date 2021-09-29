Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске под окнами дома нашли мертвую женщину

4:35:559/29/2021Фото: Pexels
0

Погибшей было около 40 лет.

Женщина выпала из окна рано утром

29 сентября в городе нашли тело женщины возле подъезда на улице Высоцкого, 41/2 в Октябрьском. Женщина выпала из окна собственного дома.

В службу спасения звонки поступали от очевидцев с 6 утра. Жители дома рассказали дежурному службы, что на асфальте у 7-го подъезда лежит женщина со следами крови.

По словам главврача станции скорой помощи Ирины Большаковой, вызов поступил в шесть утра. Погибшей было около 40 лет. Она скончалась до приезда медиков о полученных травм.

Причины падения из окна еще неизвестны.

Как выглядят дублеры знаменитых актеров: 30 впечатляющих фото
30 вредных продуктов из нашего обычного рациона
Прелестные селфи, сделанные вместе с животными
30 звезд, которых подогнали под современные стандарты красоты
Обворожительные звёзды 50-х в пленительных чулочках: 30 фото
Молодые принцы и принцессы современного мира: 25 фото
Преображение им к лицу: знаменитости до и после похудения
Насекомые, которые живут у нас, как у себя дома
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Совершенная красота: 11 женщин с идеальной внешностью
Не так много времени прошло, а фото удивляют: вот девчонки 90-х
vsenovosti.net
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Самые неожиданные факты о Южной Корее, 27 фото
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Факты, от которых волосы дыбом: вот что с женщинами вытворяли
новосибирскпадение из окнагибель женщины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как восстановить настроение во время осенней хандры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сильные молитвы на здоровье и удачу для прочтения 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии – в чудо святых
4:30:27 9/29/2021
Сильные молитвы на здоровье и удачу для прочтения 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии – в чудо святых
Иммунолог Крючков: заболеть коронавирусом могут все, даже вакцинированные
4:24:26 9/29/2021
Иммунолог Крючков: заболеть коронавирусом могут все, даже вакцинированные
В Москве арестовали мужчину в платье, который ранил топором случайных прохожих в магазине "Магнит"
4:14:52 9/29/2021
В Москве арестовали мужчину в платье, который ранил топором случайных прохожих в магазине "Магнит"
Можно ли ходить на кладбище и убираться дома 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?
4:00:02 9/29/2021
Можно ли ходить на кладбище и убираться дома 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?
В Москве мать попыталась продать девственность 13-летней дочери за 1 млн рублей и попала в колонию
3:51:32 9/29/2021
В Москве мать попыталась продать девственность 13-летней дочери за 1 млн рублей и попала в колонию
БердскВ Бердске подходит к концу суд над подозреваемым, который исполнил "танец смерти" на 78-летней Галине Сырмолотовой в парке Победы
3:29:18 9/29/2021
В Бердске подходит к концу суд над подозреваемым, который исполнил "танец смерти" на 78-летней Галине Сырмолотовой в парке Победы
В Новосибирске директор аэроклуба заказал групповое нападение на конкурента и был задержан
3:22:56 9/29/2021
В Новосибирске директор аэроклуба заказал групповое нападение на конкурента и был задержан
БердскВ Бердске коронавирус не сдает позиции: выявлено шесть новых зараженных за сутки на 29 сентября
3:03:58 9/29/2021
В Бердске коронавирус не сдает позиции: выявлено шесть новых зараженных за сутки на 29 сентября
30 сентября - День Веры, Надежды и Любви: традиции праздника церкви и категорические запреты дня
3:00:12 9/29/2021
30 сентября - День Веры, Надежды и Любви: традиции праздника церкви и категорические запреты дня
В Новосибирске «Агент 007» Екатерина Калугина признала свою вину. Девушка украла золото на 3,7 млн рублей
2:45:35 9/29/2021
В Новосибирске «Агент 007» Екатерина Калугина признала свою вину. Девушка украла золото на 3,7 млн рублей