В Новосибирске под окнами дома нашли мертвую женщину

29 сентября в городе нашли тело женщины возле подъезда на улице Высоцкого, 41/2 в Октябрьском. Женщина выпала из окна собственного дома.
В службу спасения звонки поступали от очевидцев с 6 утра. Жители дома рассказали дежурному службы, что на асфальте у 7-го подъезда лежит женщина со следами крови.
По словам главврача станции скорой помощи Ирины Большаковой, вызов поступил в шесть утра. Погибшей было около 40 лет. Она скончалась до приезда медиков о полученных травм.
Причины падения из окна еще неизвестны.