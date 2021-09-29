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Россиянам выдвинут новые ограничения на выдачу кредитов в 2022 году

4:59:009/29/2021Фото: Pexels
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Как новые ограничения коснуться граждан, рассказываем.

Центральный Банк сможет лимитировать выдачу, либо вовсе запретить оформлять займы

Появилось предположение, что законопроект об ограничении выдачи банками кредитов может быть принят в первом чтении в октябре этого года, а вступить в силу уже в начале 2022-го, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Центральный Банк сможет лимитировать выдачу, либо вовсе запретить оформлять займы. Рост кредитования не поддерживается соразмерным повышением доходов населения, что приводит к накоплению рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения, сообщили в ЦБ.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков считает, что ЦБ сможет либо лимитировать банкам выдачу займов населению, либо вовсе временно запретить это делать. Законопроект предусматривает ограничения только по отношению к необеспеченным потребительским кредитам, предоставляемым гражданам не для предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе ЦБ. Лимиты не будут распространяться на залоговые виды ссуд (ипотека и автокредиты).

Отметим, с начала 2021 года рост необеспеченного потребительского кредитования ускоряется. Так, на 1 сентября годовой темп увеличения ссудной задолженности составил 18,5%. При этом доходы населения и число заемщиков не повышаются соразмерно, и в сочетании со снижением стандартов кредитования происходит накопление банками рисков и рост долговой нагрузки россиян на макроуровне, сообщили в регуляторе.

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