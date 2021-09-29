В рубрику "Сообщи сои новости" написала Елена:
Наконец-то в Речкуновке снова открылся магазин. Теперь не нужно ездить за продуктами в Бердск.
Теперь не нужно ездить за продуктами в Бердск.
В рубрику "Сообщи сои новости" написала Елена:
Наконец-то в Речкуновке снова открылся магазин. Теперь не нужно ездить за продуктами в Бердск.
От редакции
Рады?
На нашем сайте нельзя:
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.