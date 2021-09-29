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В Бердске «Единая Россия» провалила выборы: Партии власти стоит задуматься, считает депутат Елена Белова

5:22:489/29/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Избранный горсовет она считает достаточно работоспособным. А поскольку у единороссов нет блокирующего большинства, им придется искать поддержку у независимых депутатов и коммунистов.

Елена Белова снова избрана в горсовет Бердска по избирательному округу в Микрорайоне
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Сейчас избранные 17-19 сентября 2021 года депутаты горсовета Бердска формируют наказы избирателей, которые собирали в ходе предвыборной кампании. Наказы войдут в план действия депутатского корпуса на ближайшие 5 лет. Напомним, что в этом составе горсовет будет работать до осени 2026 года.

30 сентября новые бердские депутаты получат временные удостоверения, подтверждающие их статус. А первая сессия горсовета назначена на 14 октября. Но безвластия сейчас в городе нет, отметила избранный независимый депутат Елена Белова. Спикером представительной власти Бердска остается Владимир Голубев, который руководил депутатским корпусом год до выборов и который снова прошел по итогам прошедшего трехдневного голосования.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в новом горсовете «Единая Россия» не набрала большинства. Из 27 избранных депутатов только 13 человек представляют партию власти. И Елена Белова надеется, что жизненно важные вопросы городской жизни, зависящие от решения народных избранников, будут решаться без проблем и на пользу горожанам. Например, тема размещения мусорной свалки на границе с Бердском, которая уже больше года не сходит с повестки и будоражит умы местных жителей.

- Думаю, что большинство мы наберем, - уверена Белова.

Сохранили свои места в бердском горсовете 15 депутатов, полномочия которых закончились 19 сентября 2021 года. 12 народных избранников — новички. Увеличилось число независимых депутатов — теперь их 7. Приросла депутатами и фракция КПРФ — сейчас их 5 (в прежнем составе было двое). Есть один представитель ЛДПР и появился выдвиженец от «Новых людей».

Блокирующего большинства единороссы теперь не имеют, поэтому для «продавливания» своих вопросов им придется заручаться поддержкой коллег из других партий или независимых кандидатов. Поскольку судьбоносные решения принимаются на сессии двумя третями численного состава горсовета.

- Полагаю, что работоспособность нового Совета будет высокой. Ведь больше половины состава имеют депутатский опыт. А новички будут на ходу подхватывать, учиться. Я на это надеюсь, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Белова.

По ее мнению, «Единая Россия» провалилась в Бердске по итогам голосования как в Госдуму, так и на местных выборах, что говорит о недовольстве бердчан происходящим в городе. - Видимо, ситуация назрела. Очень похоже на обстановку 2011 года, когда бердчане протестным голосованием выбрали мэром коммуниста Потапова. И сейчас, можно сказать, отдали предпочтение КПРФ, - высказалась Белова.

В целом явка избирателей на участки 17-19 сентября в Бердске составила 39%. Проголосовало 33 270 человек из 84 494 зарегистрированных горожан с правом голоса.

В Госдуму по одномандатному округу №137 бердчане выбрали коммуниста Виталия Новоселова, набравшего 8511 голосов. Но прошел Александр Аксененко от «Справедливой России», поскольку его поддержали сельские территории избирательного округа. В Бердске Аксененко, которого активно пиарили единороссы, получил 6792 голоса. Победу ЕР по партийным спискам на бердских избирательных участках не назовешь ошеломительной — 9716 против 8980, отданных за КПРФ, по официальным данным бердского горизбиркома.

- Выборы — это лакмусовая бумажка, показатель того, что в городе надо все менять. Перевес в 736 голосов у «Единой России» - не убедительно, а уверенная победа Новоселова говорит о том, что люди не принимают происходящего в Бердске. Партии власти в Бердске нужно об этом задуматься. Если бы в городе было все хорошо, не было бы полигона и другого негатива, может быть, безоговорочно и победила бы «Единая Россия», - полагает Елена Белова.

Она не исключает, что кто-то из новичков-депутатов решит сложить с себя полномочия и отказаться от депутатского мандата. Вдруг выяснится, например, что он не может справляться с обязанностями народного избранника в силу загруженности на работе или по другим причинам. Но Елена Белова уверена, что случайных людей на выбрали в бердский горсовет.

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