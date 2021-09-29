Все новые выплаты Путина россиянам: Список получателей по 10 000 рублей в 2021-2023 годах

Президент страны Владимир Путин не исключил дополнительные меры поддержки россиян, прежде всего семей с детьми. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам 28 сентября.
- Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности – запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми — сказал глава государства.
Также он отметил, что пенсии продолжат повышаться в ближайшие годы. Деньги на индексацию уже заложены в бюджет страны. Путин также добавил, что в 2023 году дополнительно повысят темпы индексации заработных плат военнослужащим и правоохранителям.
Напомним, в конце августа президент дал поручение единовременно выплатить всем российским пенсионерам по 10 тысяч рублей. Он подписал соответствующий указ 24 августа. Большинство пенсионеров уже получили обещанные средства. Также разово по 15 тысяч получили военнослужащие. Деньги получат контрактники, курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов. Также был подписан указ о выплате в размере 50 тысяч рублей жителям блокадного Ленинграда и награжденным за его оборону. Эти деньги данная категория граждан получит один раз.
Также в середине августа в России начались единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей. Оформить данную выплату можно на портале госуслуг до конца октября.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в своем послании от 21 апреля президент отдельно остановился на материальной помощи семьям с детьми и беременным женщинам. По словам главы государства, новые меры поддержки должны сократить число бедных семей в России.
Так, с 1 июля назначены выплаты беременным женщинам, которые находятся в сложном финансовом положении. Ежемесячное пособие в размере 50% прожиточного минимума в регионе, предусмотренного для трудоспособного населения, будут выплачивать россиянкам, срок беременности которых превышает 6 недель. Женщины в обязательном порядке должны встать на учет в больнице по беременности в ранние сроки. Условием ежемесячной выплаты является бедность семьи — если размер среднедушевого дохода не превышает величину регионального прожиточного минимума.
Также Путин в послании объявил о выплате пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Речь идет о ежемесячных выплатах детям, которые воспитываются в неполных семьях. Если ребенок проживает с единственным родителем, ему положено пособие в размере половины прожиточного минимума, установленного в регионе на детей. Особо указано в президентском поручении, что право на новые выплаты имеют также те родители, которые не получают алименты, несмотря на положительное решение суда. Кроме того новое пособие полагается малоимущим семьям с одним родителем, официально признанными нуждающимися даже после получения алиментов.
Также по поручению президента в августе выплатили по 10 тысяч рублей родителям школьников. Пособие предназначалось для подготовки детей к новому учебному году.