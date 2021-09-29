Власти Екатеринбурга прокомментировали смерть привитого от коронавируса пациента

28 сентября местные власти отметили, что у пациента было много сопутствующих ковиду заболеваний, которые привели к летальному исходу. И нельзя винить в этом исключительно вакцинацию, так как она не имеет никакого отношения.
Павел Креков добавил, что с каждой новой волной смертность от коронавируса растет и тот факт, что выявляются единичные случаи летальных исходов указывает на эффективность вакцины. Отметим, что 28 сентября в России был побит рекорд смертности от COVID-19 за все время пандемии.
Напомним, о кончине привитого от COVID-19 пациента стало известно 26 сентября. По словам главного врача больницы в Екатеринбурге, прививку он поставил три месяца назад «Спутником V». При этом скончавшийся мужчина был в возрасте и у него была тяжелая дисциркуляторная энцефалопатия.