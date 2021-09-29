Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Нищие и бомжи караулили сотрудников магазина": В Бердске "Лента" и "Магнит" рассказали о битвах за просрочку у мусорных баков

7:11:469/29/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
0

Желание урвать халявные продукты - не редкость среди обнищавших слоев населения. Иногда ради этого люди готовы взломать замки, которые вешают на мусорные баки сотрудники магазина.

Лента на ул. Максима Горького в Бердске

"Курьер. Среда. Бердск" выяснил, есть ли ожесточенная битва за просрочку в магазина Бердска.

Напомним, 27 сентября в Новосибирске произошло масштабное противостояние за просрочку. За магазином "Лента" столпились в основном пенсионеры. Как только сотрудники магазина отправили просроченные продукты в мусорный бак, так к нему тут же подбежали люди.

Как выяснил журналист "Курьер. Среда. Бердск", в бердских магазинах с просрочкой поступают более цивилизованно.

Так, в магазине "Лента" отходы утилизируют в контейнеры закрытого типа. После их тут же увозит специальная машина. Как заверил "Курьер. Среда. Бердск" один из продавцов, ожесточенных драк за магазином никогда не происходило.

За магазином "Лента" в Бердске

Директор бердского "Магнита" Елена Челпанова заверила, что просрочку сотрудники магазина утилизируют в бак. Сейчас битв за просроченную продукцию среди людей нет, но раньше, в теплую погоду на место приходили нищие и бомжи, караулив сотрудников магазина.

- Раньше в доступности было, а сейчас все под замком, - произнесла Елена Геннадьевна.

Директор магазина "Магнит" рассказала, как поступают с просрочкой

По словам начальника магазина, из-за того, что за просрочку шли "бои", покупатели выносили замечания трудовому коллективу. Неоднократно были случаи, когда замки взламывали. В течение месяца больше таких нарушений за "Магнитом" не происходит.

Закрытый бак за магазином "Магнит" на ул. Первомайской

За новым магазином "Пятерочка" на ул. Первомайской, 26 нарушений также нет.

"Пятерочка" в Бердске

Мусорные баки расположены в отдельном строении за супермаркетом и огорожены железным забором. Также на месте висит замок, что исключает какую-либо возможность добраться до просрочки некоторым обнищавшим слоям населения.

До просрочки маргиналам не добраться

Отметим, что просроченные продукты крайне опасны. Зачастую они могут привести к отравлению организма и даже к смерти.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
отравлениесупермаркетыпросрочкамагазинмусорные баки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Видели когда-нибудь драки за просрочку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Нищие и бомжи караулили сотрудников магазина": В Бердске "Лента" и "Магнит" рассказали о битвах за просрочку у мусорных баков
7:11:46 9/29/2021
"Нищие и бомжи караулили сотрудников магазина": В Бердске "Лента" и "Магнит" рассказали о битвах за просрочку у мусорных баков
Трагедия на Эльбрусе: Попавший в снежный плен турист три часа держал на руках умирающую жену и пытался ее согреть. Россиянка не выжила
6:55:51 9/29/2021
Трагедия на Эльбрусе: Попавший в снежный плен турист три часа держал на руках умирающую жену и пытался ее согреть. Россиянка не выжила
В Москве пациент умер через сутки после выписки из больницы
6:24:59 9/29/2021
В Москве пациент умер через сутки после выписки из больницы
Что такое прививка «Совигрипп»: какая вакцина лучше «Гриппол» или «Совигрипп», плюсы и минусы обеих вакцин
6:13:20 9/29/2021
Что такое прививка «Совигрипп»: какая вакцина лучше «Гриппол» или «Совигрипп», плюсы и минусы обеих вакцин
В Новосибирске закрыли еще две АГЗС после мощного взрыва
6:05:45 9/29/2021
В Новосибирске закрыли еще две АГЗС после мощного взрыва
Все новые выплаты Путина россиянам: Список получателей по 10 000 рублей в 2021-2023 годах
5:59:46 9/29/2021
Все новые выплаты Путина россиянам: Список получателей по 10 000 рублей в 2021-2023 годах
«Убитые и искалеченные»: В Новосибирске КПРФ организовала "похороны" выборам-2021 в Госдуму
5:57:52 9/29/2021
«Убитые и искалеченные»: В Новосибирске КПРФ организовала "похороны" выборам-2021 в Госдуму
Вакцина «Ультрикс Квадри» от гриппа: что это такое, сколько стоит, где сделать, кто производитель и какой состав прививки
5:54:24 9/29/2021
Вакцина «Ультрикс Квадри» от гриппа: что это такое, сколько стоит, где сделать, кто производитель и какой состав прививки
БердскВ Бердске неизвестные выбросили китайскую сумку с рожающей кошкой и котом: волонтёры ищут очевидцев
5:51:44 9/29/2021
В Бердске неизвестные выбросили китайскую сумку с рожающей кошкой и котом: волонтёры ищут очевидцев
Власти Екатеринбурга прокомментировали смерть привитого от коронавируса пациента
5:29:36 9/29/2021
Власти Екатеринбурга прокомментировали смерть привитого от коронавируса пациента