"Нищие и бомжи караулили сотрудников магазина": В Бердске "Лента" и "Магнит" рассказали о битвах за просрочку у мусорных баков

"Курьер. Среда. Бердск" выяснил, есть ли ожесточенная битва за просрочку в магазина Бердска.
Напомним, 27 сентября в Новосибирске произошло масштабное противостояние за просрочку. За магазином "Лента" столпились в основном пенсионеры. Как только сотрудники магазина отправили просроченные продукты в мусорный бак, так к нему тут же подбежали люди.
Как выяснил журналист "Курьер. Среда. Бердск", в бердских магазинах с просрочкой поступают более цивилизованно.
Так, в магазине "Лента" отходы утилизируют в контейнеры закрытого типа. После их тут же увозит специальная машина. Как заверил "Курьер. Среда. Бердск" один из продавцов, ожесточенных драк за магазином никогда не происходило.
Директор бердского "Магнита" Елена Челпанова заверила, что просрочку сотрудники магазина утилизируют в бак. Сейчас битв за просроченную продукцию среди людей нет, но раньше, в теплую погоду на место приходили нищие и бомжи, караулив сотрудников магазина.
- Раньше в доступности было, а сейчас все под замком, - произнесла Елена Геннадьевна.
По словам начальника магазина, из-за того, что за просрочку шли "бои", покупатели выносили замечания трудовому коллективу. Неоднократно были случаи, когда замки взламывали. В течение месяца больше таких нарушений за "Магнитом" не происходит.
За новым магазином "Пятерочка" на ул. Первомайской, 26 нарушений также нет.
Мусорные баки расположены в отдельном строении за супермаркетом и огорожены железным забором. Также на месте висит замок, что исключает какую-либо возможность добраться до просрочки некоторым обнищавшим слоям населения.
Отметим, что просроченные продукты крайне опасны. Зачастую они могут привести к отравлению организма и даже к смерти.