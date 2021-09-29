«Убитые и искалеченные»: В Новосибирске КПРФ организовала "похороны" выборам-2021 в Госдуму

28 сентября на YouTube канале «КПРФ Новосибирск» было опубликовано видео с «похорон» выборов. Активисты отделения ЛКСМ заявили, что решились на акцию после огромного количества нарушения на избирательных участках в ходе выборов в Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября.
Как говорят сами участники акции, им ничего не оставалось, кроме как похоронить «убитые и искалеченные» российские выборы. Партия отметила огромное количество нарушений на избирательных участках, подкуп, кандидаты-однофамильцы, снятие оппозиционных кандидатов.
Однако последней каплей стали результаты электронного голосования в Москве. Все это фактически убило честные выборы в нашей стране, сообщает пресс-служба регионального обкома КПРФ.