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В Бердске обещают открыть поликлинику в микрорайоне Белокаменном до конца 2021 года

11:54:459/29/2021,Валерия НипомнящаяФото: Заксобрания НСО
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Открыть амбулатории планируют на ул. Гранитной, 7/2 в уже построенном торговом центре, где для приема пациентов уже отвели помещения.

Предварительный макет поликлинического отделения одобрен министром здравоохранения Константином Хальзовым

Жители Бердска интересуются, откроют ли все-таки поликлинику в микрорайоне Белокаменном? На этот вопрос 29 сентября ответил начальник пресс-службы бердской горбольницы Аркадий Ефимович.

- Вся документация об открытии филиала поликлинического отделения в микрорайоне Белокаменном на уровне Бердской ЦГБ и городской администрации сформирована и находится в минздраве Новосибирской области. Окончательное решение принимается там. Пока можно только сказать, что открытие медицинского подразделения запланировано на этот год, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" представитель ЦГБ.

Напомним, ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что открытие нового поликлинического отделения в отдаленном микрорайоне города планировалось в августе 2021 года после того, как горожане попросили приблизить к ним амбулаторную медицинскую помощь. Белокаменный микрорайон продолжают отстраивать, прирост населения увеличивается. Поэтому транспортная удаленность этой территории требовала обустройства здесь поликлинического отделения.

Филиал взрослой поликлиники №2 будет расположен на ул. Гранитной, 7/2 в уже построенном здании. Известно, что для врачей уже зарезервированы помещения общей площадью 600 кв. метров. Они расположены на втором этаже нового торгового центра. Разработан проект планировки. В здании будут располагаться 14 кабинетов, хозяйственное помещение. Принимать в медицинском учреждении будет четыре участковых терапевта, один педиатр. Предполагается, что помимо приема врачей и забора анализов, в поликлиническом отделении будет дневной стационар. Это позволит значительно разграничить потоки пациентов городской больницы, сократит очереди. ⠀

Предварительный макет отделения согласован с главврачом городской больницы Аллой Дробинской. Будущую поликлинику осмотрел также министр здравоохранения Константин Хальзов. Он одобрил проект.

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поликлиникаоткрытиеБелокаменный микрорайонмедицинское учреждение
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