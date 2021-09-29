В Бердске обещают открыть поликлинику в микрорайоне Белокаменном до конца 2021 года

Жители Бердска интересуются, откроют ли все-таки поликлинику в микрорайоне Белокаменном? На этот вопрос 29 сентября ответил начальник пресс-службы бердской горбольницы Аркадий Ефимович.
- Вся документация об открытии филиала поликлинического отделения в микрорайоне Белокаменном на уровне Бердской ЦГБ и городской администрации сформирована и находится в минздраве Новосибирской области. Окончательное решение принимается там. Пока можно только сказать, что открытие медицинского подразделения запланировано на этот год, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" представитель ЦГБ.
Напомним, ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что открытие нового поликлинического отделения в отдаленном микрорайоне города планировалось в августе 2021 года после того, как горожане попросили приблизить к ним амбулаторную медицинскую помощь. Белокаменный микрорайон продолжают отстраивать, прирост населения увеличивается. Поэтому транспортная удаленность этой территории требовала обустройства здесь поликлинического отделения.
Филиал взрослой поликлиники №2 будет расположен на ул. Гранитной, 7/2 в уже построенном здании. Известно, что для врачей уже зарезервированы помещения общей площадью 600 кв. метров. Они расположены на втором этаже нового торгового центра. Разработан проект планировки. В здании будут располагаться 14 кабинетов, хозяйственное помещение. Принимать в медицинском учреждении будет четыре участковых терапевта, один педиатр. Предполагается, что помимо приема врачей и забора анализов, в поликлиническом отделении будет дневной стационар. Это позволит значительно разграничить потоки пациентов городской больницы, сократит очереди. ⠀
Предварительный макет отделения согласован с главврачом городской больницы Аллой Дробинской. Будущую поликлинику осмотрел также министр здравоохранения Константин Хальзов. Он одобрил проект.