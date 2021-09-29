В Москве пациент умер через сутки после выписки из больницы

27 сентября пациента обнаружили рядом с больницей, из которой он был выписан днем ранее. Он еще находился в сознании. Изначально за сутки до этого мужчину привезли в больницу на скорой помощи. Пациенту оказали первую помощь, а затем отпустили, так как он чувствовал себя уже гораздо лучше.
После его обнаружения, мужчину доставили в реанимацию, но там он позднее скончался. У умершего зафиксировали ссадины лица, ушибы, переохлаждение. Ему сделали посттравматическую ампутацию обеих пальцев стоп. Также отмечена внезапная сердечная смерть.
По факту смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются.