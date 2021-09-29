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29.09
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В Москве пациент умер через сутки после выписки из больницы

6:24:599/29/2021Фото: Pexels
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Мужчину обнаружили лежащим у медицинского учреждения.

Обстоятельства произошедшего выясняются

27 сентября пациента обнаружили рядом с больницей, из которой он был выписан днем ранее. Он еще находился в сознании. Изначально за сутки до этого мужчину привезли в больницу на скорой помощи. Пациенту оказали первую помощь, а затем отпустили, так как он чувствовал себя уже гораздо лучше.

После его обнаружения, мужчину доставили в реанимацию, но там он позднее скончался. У умершего зафиксировали ссадины лица, ушибы, переохлаждение. Ему сделали посттравматическую ампутацию обеих пальцев стоп. Также отмечена внезапная сердечная смерть.

По факту смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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