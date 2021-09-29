Трагедия на Эльбрусе: Попавший в снежный плен турист три часа держал на руках умирающую жену и пытался ее согреть. Россиянка не выжила

Альпинист Артем Нестеров, который был участником восхождения на Эльбрус, поделился чувствами в последние минуты жизни его жены в горах. Об этом пишет StarHit.
Мужчина рассказал, что до самого конца был с супругой и пытался всеми силами ее согреть, при этом замерзая сам и потеряв зрение. Он три часа держал на руках жену и знал, что спасти ее уже практически невозможно. Девушка кричала от боли, а муж признавался ей в любви и все пытался согреть.
- Жалею, что не говорил этого чаще, — признается выживший.
Жена альпиниста умерла от обморожения, так и не дождавшись помощи спасателей. Несмотря на то, что пара перед восхождением готовились полгода, горы не прощают ошибок все равно.
Отчаявшийся мужчина рассказал, что гид команды бросил девушку, не удостоверившись, жива она или нет. Он думал, что россиянка умерла, однако она просто не могла двигаться от холода. Как добавил Нестеров, он похоронил в этот день свою жену дважды.
Напомним, вечером 23 сентября группа из 19 альпинистов звала на помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Погибли пять человек. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.