Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Трагедия на Эльбрусе: Попавший в снежный плен турист три часа держал на руках умирающую жену и пытался ее согреть. Россиянка не выжила

6:55:519/29/2021Фото: Pexels
0

Участник восхождения на Эльбрус признался, как себя чувствовал, когда на его руках умирала жена.

Эльбрус

Альпинист Артем Нестеров, который был участником восхождения на Эльбрус, поделился чувствами в последние минуты жизни его жены в горах. Об этом пишет StarHit.

Мужчина рассказал, что до самого конца был с супругой и пытался всеми силами ее согреть, при этом замерзая сам и потеряв зрение. Он три часа держал на руках жену и знал, что спасти ее уже практически невозможно. Девушка кричала от боли, а муж признавался ей в любви и все пытался согреть.

- Жалею, что не говорил этого чаще, — признается выживший.

Жена альпиниста умерла от обморожения, так и не дождавшись помощи спасателей. Несмотря на то, что пара перед восхождением готовились полгода, горы не прощают ошибок все равно.

Отчаявшийся мужчина рассказал, что гид команды бросил девушку, не удостоверившись, жива она или нет. Он думал, что россиянка умерла, однако она просто не могла двигаться от холода. Как добавил Нестеров, он похоронил в этот день свою жену дважды.

Напомним, вечером 23 сентября группа из 19 альпинистов звала на помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Погибли пять человек. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Таких приколов даже в цирке не увидишь, а ведь это спорт: фото
vsenovosti.net
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Самые страшные американские горки планеты (20 фото)
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
30 фото, которые сложно оставить без внимания
Звезды, которые смыли косметику и напугали всех
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
супругиэльбрусстрашная трагедия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как часто вы говорите своим близким, как сильно вы их любите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Трагедия на Эльбрусе: Попавший в снежный плен турист три часа держал на руках умирающую жену и пытался ее согреть. Россиянка не выжила
6:55:51 9/29/2021
Трагедия на Эльбрусе: Попавший в снежный плен турист три часа держал на руках умирающую жену и пытался ее согреть. Россиянка не выжила
В Москве пациент умер через сутки после выписки из больницы
6:24:59 9/29/2021
В Москве пациент умер через сутки после выписки из больницы
Что такое прививка «Совигрипп»: какая вакцина лучше «Гриппол» или «Совигрипп», плюсы и минусы обеих вакцин
6:13:20 9/29/2021
Что такое прививка «Совигрипп»: какая вакцина лучше «Гриппол» или «Совигрипп», плюсы и минусы обеих вакцин
В Новосибирске закрыли еще две АГЗС после мощного взрыва
6:05:45 9/29/2021
В Новосибирске закрыли еще две АГЗС после мощного взрыва
Все новые выплаты Путина россиянам: Список получателей по 10 000 рублей в 2021-2023 годах
5:59:46 9/29/2021
Все новые выплаты Путина россиянам: Список получателей по 10 000 рублей в 2021-2023 годах
«Убитые и искалеченные»: В Новосибирске КПРФ организовала "похороны" выборам-2021 в Госдуму
5:57:52 9/29/2021
«Убитые и искалеченные»: В Новосибирске КПРФ организовала "похороны" выборам-2021 в Госдуму
Вакцина «Ультрикс Квадри» от гриппа: что это такое, сколько стоит, где сделать, кто производитель и какой состав прививки
5:54:24 9/29/2021
Вакцина «Ультрикс Квадри» от гриппа: что это такое, сколько стоит, где сделать, кто производитель и какой состав прививки
БердскВ Бердске неизвестные выбросили китайскую сумку с рожающей кошкой и котом: волонтёры ищут очевидцев
5:51:44 9/29/2021
В Бердске неизвестные выбросили китайскую сумку с рожающей кошкой и котом: волонтёры ищут очевидцев
Власти Екатеринбурга прокомментировали смерть привитого от коронавируса пациента
5:29:36 9/29/2021
Власти Екатеринбурга прокомментировали смерть привитого от коронавируса пациента
Россиянам выдвинут новые ограничения на выдачу кредитов в 2022 году
4:59:00 9/29/2021
Россиянам выдвинут новые ограничения на выдачу кредитов в 2022 году