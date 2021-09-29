На Урале солдат покончил с собой в ракетном соединении, где ранее пропал срочник

29 сентября стало известно о гибели военнослужащего в части в Свердловскрй области.
19-летний Михаил, предположительно в пять утра зашел за палатку и совершил самоубийство. В часть сразу же после произошедшего была направлена проверка из Москвы.
Напомним, что два дня назад в этой же части был обнаружен мертвым пропавший два дня назад 20-летний военнослужащий. По версии старших, он погиб, когда собирал хворост и залез на вышку ЛЭП, где получил сильный удар током. Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия.
По информации РЕН ТВ, 20-летний военнослужащий, уроженец Тюменской области, отпросился для того, чтобы сходить в палатку. После этого его никто не видел.