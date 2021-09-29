"Это небо и земля": В Бердске пациентка Елена Пономарева рассказала о лечении в сосудистом отделении ЦГБ

Обстановка в сосудистом отделении поликлиники на ул. Пушкина, 172 значительно изменилась после жалоб пациентов. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала бердчанка Елена Пономарева.
Напомним, что в конце июля 2021 года Елена Пономарева заявляла об острой нехватке препаратов. Тогда женщина провела в палате сосудистого отделения ровно неделю перед тем, как ее перевели в отделение для больных коронавирусом на ул. Попова. Женщину возмущало и состояние ее палаты. На видео она показала ободранные стены и лопнувшую штукатурку. Отношение врачей к пациентам также оставляло желать лучшего.
Как рассказала сегодня, 29 сентября Елена Пономарева, в сосудистое отделение она попала вновь в августе 2021 года после смерти мужа. Константин Пономарев скончался от онкологии 24 августа. На фоне невыносимой утраты, у Елены появилось ишемическое расстройство и тогда ее госпитализировали.
- У меня произошел срыв. Практически без сознания меня увезли. В больнице все было по-другому. Были и лекарственные препараты, и капельницы мне ставили. Медики делали все внимательно и относились лучше, как в принципе и должно быть,- высказалась Елена 29 сентября.
По словам Елены, в первый раз, когда она очутилась в сосудистом отделении поликлиники, отношение одного из врачей к пациентам было непозволительным.
- Этот врач бестактно обращался к пожилым людям, а ведь они лежали после инсульта и с большой психотравмой. У меня там уже была "корона" и я об этом не знала. Реакции со стороны этого врача было ноль. Я лежала в изолированной палате. Он издалека сказал пару слов и больше не заходил. Только медсестры забегали меня проведовать,- отметила Пономарева.
Имя и фамилию врача Елене запомнить не удалось. За помощь оказанную ей в тот период времени, она благодарна докторам Елене Викторовне и Марии Викторовне.
- Девчонки, как медсестры на фронте работали. К ним претензий нет. Я, как бывший медик, знаю, что в таких случаях обычно происходит в больницах,- изрекла Елена Пономарева.
Об августовском приеме и изменениях в поликлинике на ул. Пушкина, 172 Елена рассказала более подробно:
- Раньше 4 дня капельницы ставили и дальнейшего лечения никакого не было. Отношение к больным и комплектация препаратами слабая была. Мне есть с чем сравнить. Я проходила курсы лечения на "горбольнице". Там пациенты обследуются 2 недели и интенсивно лечатся. Они реально получают помощь. В третий раз, когда я снова попала в сосудистое отделение, меня внимательно и терпеливо выслушали. Все, что было в силах врача, она сделала для пациентов. Это, конечно, небо и земля,- отметила Елена.
Напомним, что ранее главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская рассказала о планах по улучшению городских поликлиник. Одна из задач, по ее словам, вывести больницу на должный современный уровень.