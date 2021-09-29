Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Это небо и земля": В Бердске пациентка Елена Пономарева рассказала о лечении в сосудистом отделении ЦГБ

9:34:179/29/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Женщина в очередной раз попала в поликлинику на ул. Пушкина, 172. По словам бердчанки, медики выполняли свою работу более внимательно, терпеливо выслушивая жалобы, в то время, как раньше занимались лишь установкой капельниц 4 дня в неделю.

Елена Пономарева вновь рассказала о своих впечатлениях

Обстановка в сосудистом отделении поликлиники на ул. Пушкина, 172 значительно изменилась после жалоб пациентов. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала бердчанка Елена Пономарева.

Напомним, что в конце июля 2021 года Елена Пономарева заявляла об острой нехватке препаратов.  Тогда женщина провела в палате сосудистого отделения ровно неделю перед тем, как ее перевели в отделение для больных коронавирусом на ул. Попова. Женщину возмущало и состояние ее палаты. На видео она показала ободранные стены и лопнувшую штукатурку. Отношение врачей к пациентам также оставляло желать лучшего.

Как рассказала сегодня, 29 сентября Елена Пономарева, в сосудистое отделение она попала вновь в августе 2021 года после смерти мужа. Константин Пономарев скончался от онкологии 24 августа. На фоне невыносимой утраты, у Елены появилось ишемическое расстройство и тогда ее госпитализировали.

- У меня произошел срыв. Практически без сознания меня увезли. В больнице все было по-другому. Были и лекарственные препараты, и капельницы мне ставили. Медики делали все внимательно и относились лучше, как в принципе и должно быть,- высказалась Елена 29 сентября.

По словам Елены, в первый раз, когда она очутилась в сосудистом отделении поликлиники, отношение одного из врачей к пациентам было непозволительным.

- Этот врач бестактно обращался к пожилым людям, а ведь они лежали после инсульта и с большой психотравмой. У меня там уже была "корона" и я об этом не знала. Реакции со стороны этого врача было ноль. Я лежала в изолированной палате. Он издалека сказал пару слов и больше не заходил. Только медсестры забегали меня проведовать,- отметила Пономарева.

Имя и фамилию врача Елене запомнить не удалось. За помощь оказанную ей в тот период времени, она благодарна докторам Елене Викторовне и Марии Викторовне.

- Девчонки, как медсестры на фронте работали. К ним претензий нет. Я, как бывший медик, знаю, что в таких случаях обычно происходит в больницах,- изрекла Елена Пономарева.

Об августовском приеме и изменениях в поликлинике на ул. Пушкина, 172 Елена рассказала более подробно:

- Раньше 4 дня капельницы ставили и дальнейшего лечения никакого не было. Отношение к больным и комплектация препаратами слабая была. Мне есть с чем сравнить. Я проходила курсы лечения на "горбольнице". Там пациенты обследуются 2 недели и интенсивно лечатся. Они реально получают помощь. В третий раз, когда я снова попала в сосудистое отделение, меня внимательно и терпеливо выслушали. Все, что было в силах врача, она сделала для пациентов. Это, конечно, небо и земля,- отметила Елена.

Напомним, что ранее главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская рассказала о планах по улучшению городских поликлиник. Одна из задач, по ее словам, вывести больницу на должный современный уровень.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
медикикоронавирусотношение медиковоснащенностьмедпрепаратыЕлена Пономарева
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему произошли изменения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Это небо и земля": В Бердске пациентка Елена Пономарева рассказала о лечении в сосудистом отделении ЦГБ
9:34:17 9/29/2021
"Это небо и земля": В Бердске пациентка Елена Пономарева рассказала о лечении в сосудистом отделении ЦГБ
В Подмосковье два мигранта 1,5 часа насиловали россиянку в кустах
9:28:40 9/29/2021
В Подмосковье два мигранта 1,5 часа насиловали россиянку в кустах
Новосибирская область заключила соглашение о строительстве новой инфекционной больницы
9:28:38 9/29/2021
Новосибирская область заключила соглашение о строительстве новой инфекционной больницы
Основателя Group IB заключили под стражу по подозрению в госизмене
9:01:55 9/29/2021
Основателя Group IB заключили под стражу по подозрению в госизмене
Можно ли в октябре сажать озимый чеснок и лук: правила посадки
9:00:28 9/29/2021
Можно ли в октябре сажать озимый чеснок и лук: правила посадки
По разрешению Минздрава в Россию поступят зарубежные вакцины от коронавируса
8:32:01 9/29/2021
По разрешению Минздрава в Россию поступят зарубежные вакцины от коронавируса
Роскомнадзор готов заблокировать YouTube
8:13:44 9/29/2021
Роскомнадзор готов заблокировать YouTube
В Екатеринбурге шесть дней ищут двух пропавших 14-летних девочек. Отец раскрыл возможную причину исчезновения ребенка
7:57:04 9/29/2021
В Екатеринбурге шесть дней ищут двух пропавших 14-летних девочек. Отец раскрыл возможную причину исчезновения ребенка
На Урале солдат покончил с собой в ракетном соединении, где ранее пропал срочник
7:41:52 9/29/2021
На Урале солдат покончил с собой в ракетном соединении, где ранее пропал срочник
"Пенсии хватает, чтобы не умереть с голоду": В России пенсионеры создали петицию о выплате 10 000 рублей ко Дню пожилого человека
7:20:10 9/29/2021
"Пенсии хватает, чтобы не умереть с голоду": В России пенсионеры создали петицию о выплате 10 000 рублей ко Дню пожилого человека