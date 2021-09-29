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В Екатеринбурге шесть дней ищут двух пропавших 14-летних девочек. Отец раскрыл возможную причину исчезновения ребенка

7:57:049/29/2021,Дарья КостинаФото: Коллаж/ «ЛизаАлерт»
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Журналистам «Курьер. Среда. Бердск» 29 сентября, папа одной из девочек - Евгений, рассказал, что дочка жила у бабушки. Его бывшая супруга умерла несколько лет назад и девочка осталась на попечении у бабушки. Мужчина также рассказал, что дочка никогда не пропадала и не уходила из дома на долго. Иногда она задерживалась, но домой приходила всегда.

Девочек недавно видели в автобусе 150-го маршрута что девочек недавно видели в автобусе 150-го маршрута (Драмтеатр — Березовский)
Девочек недавно видели в автобусе 150-го маршрута что девочек недавно видели в автобусе 150-го маршрута (Драмтеатр — Березовский)

В Екатеринбурге две подружки-школьницы пропали без вести. Две девочки ушли в школу ещё 23 сентября этого года, домой они не пришли. Подростков ищут уже неделю полиция, родители, знакомые и волонтёры двух отрядов.

Журналистам «Курьер. Среда. Бердск» 29 сентября, папа одной из девочек - Евгений, рассказал, что дочка жила у бабушки. Его бывшая супруга умерла несколько лет назад и девочка осталась на попечении у бабушки. Мужчина также рассказал, что дочка никогда не пропадала и не уходила из дома на долго. Иногда девочка задерживалась, но домой приходила всегда.

— Дочка жила с бабушкой, мама ее умерла несколько лет назад. Мы были в разводе, у меня есть семья. С ней такого не было. Конечно, такой возраст, что она могла в 12 ночи прийти, бабушка ее ругала за это. Но она всегда шла домой. Может случайность, - делится отец пропавшей девочки.

Известно, что дочь Евгения ушла не одна, с ней была и подруга-одногодка. Мужчина рассказал, что девочек недавно видели в автобусе 150-го маршрута (Драмтеатр — Березовский). А дальше — тишина.

— Их видели в автобусе вместе. Я из соцсетей узнал, что моя дочь с подругой была. Везде информацию распространяем. Я свой номер везде пишу тоже, чтобы, если где видели, сразу звонили. Переживаем очень сильно, — сообщил папа девочки.

Розыском пропавших девочек занимается УМВД по г. Екатеринбург ОП № 15. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-15.

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