По разрешению Минздрава в Россию поступят зарубежные вакцины от коронавируса

29 сентября, в среду, появилось предложение от Минздрава, разрешить ввоз не зарегистрированных в России лекарств для клиник Международного медицинского кластера в Москве. В перспективе клиники — резиденты смогут получить возможность завозить в Россию зарубежные вакцины от коронавируса.
Соответствующие поправки опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Таким образом будут внесены изменения в два федеральных закона: «Об обращении лекарственных средств» и «О Международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Впоследствии медицинские учреждения должны будут уведомлять фонд Международного медицинского кластера — управляющую компанию проекта — о всех побочных действиях и нежелательных реакциях у пациентов при приеме иностранных лекарств. Фонд, в свою очередь, будет вести учет данных и «принимать меры, направленные на устранение негативных последствий применения лекарственных препаратов в случае выявления проблем их безопасности».