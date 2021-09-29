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Снежная осень: Приблизительные даты первого снега осенью 2021 года

11:00:059/29/2021,Анна ФилатоваФото: pixabay.com
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Ранее люди ориентировались на приметы и ждали первый снег к Покрову (14 октября).

А кому-то первый снег в радость

Снег в сентябре — это очень редкое явление, однако уже скоро жители России смогут на себе ощутить все загадки природы.
Синоптики сообщают, что в нескольких субъектах России совсем скоро может выпасть снег. Резкое похолодание ожидает Архангельскую, Вологодскую и Мурманскую область. Высока вероятность выпадения осадков в виде снега в Москве и в Санкт-Петербурге. Согласно материалам прогноза, снег в сентябре — это результат арктического атмосферного фронта. Кроме снега, может пройти и град.
Жители Москвы смогут удивить снег на улицах к концу сентября — начале октября. В столице воздух в дневные часы будет не выше +2 градусов, а в ночные часы дойдет до -1.
В настоящее время во многих регионах люди одеты по-летнему, но уже через несколько дней погода резко изменится. Синоптики рекомендуют не обращать внимания на яркие лучи солнца, которые уже не так греют, как летом, и одеваться согласно календарю. Обычно холодные дни в Москве наступают в середине-конце октября, но в этом году все иначе.
Предстоящая зима, по мнению синоптиков, будет весьма суровой. Зима будет снежная и морозная. Высокий уровень осадков в виде снега ожидается во многих регионах России. В Алтае первый снег прошел 16 сентября. А в Крыму снег пойдет только в канун Нового года, но в горных районах снег ляжет раньше. В Ростовской области снег выпадет не скоро, ближе к декабрю.
Ранее люди ориентировались на приметы и ждали первый снег к Покрову (14 октября). Если же в этот день шел снег, то зима должна быть снежной, а если снег так и не выпал, то зима будет мягкая, преимущественно без осадков.
Синоптики напоминают, что необходимо пользоваться обогревателями в помещении и одевать вещи согласно термометру, показывающему температуру на улице, ведь заболеть осенью очень легко.

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