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29.09
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Основателя Group IB заключили под стражу по подозрению в госизмене

9:01:559/29/2021Фото: Facebook Илья Сачков
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Он заключен под стражу сроком до 27 ноября 2021 года.Пока что никакой информации больше нет, так как материалы уголовного дела почти сразу засекретили.

Илья Сачков

Сегодня, 29 сентября, основатель Group IB Илья Сачков был арестован по подозрению в госизмене на два месяца, сообщает пресс-служба Лефортовского суда.

Он заключен под стражу сроком до 27 ноября 2021 года.Пока что никакой информации больше нет, так как материалы уголовного дела почти сразу засекретили.

Сегодня утром Group-IB подтвердила информацию об оперативно-розыскных мероприятиях в штаб-квартире, сведениями о причинах их проведения компания не располагает. В пресс-службе компании уточнили, что обслуживание клиентов и партнёров во всех регионах присутствия Group-IB ведется в штатном режиме.

Напомним, компания Group IB занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.

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