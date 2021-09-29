Основателя Group IB заключили под стражу по подозрению в госизмене

Сегодня, 29 сентября, основатель Group IB Илья Сачков был арестован по подозрению в госизмене на два месяца, сообщает пресс-служба Лефортовского суда.
Он заключен под стражу сроком до 27 ноября 2021 года.Пока что никакой информации больше нет, так как материалы уголовного дела почти сразу засекретили.
Сегодня утром Group-IB подтвердила информацию об оперативно-розыскных мероприятиях в штаб-квартире, сведениями о причинах их проведения компания не располагает. В пресс-службе компании уточнили, что обслуживание клиентов и партнёров во всех регионах присутствия Group-IB ведется в штатном режиме.
Напомним, компания Group IB занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.