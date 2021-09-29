Поздравляем с завершением строительства лучшего пешеходного моста на всём алтайском направлении автомагистрали

В рубрику "Сообщи свои новости" написала вся общественность микрорайона посёлка Новый г. Бердска и Протасов А.И.:
Поздравления и благодарность строительному коллективу подрядчика под руководством прораба Былым И.В. от ООО «Мостострой» НСК и заказчику Росавтодору.
Уважаемые всех направлений и управлений власти, строительные организации, а также жители пос. Новый – сердечно поздравляем ВАС с успешным завершением в эти осенние дни равноденствия на сегодня лучший пешеходный мост с соответствующим обустройством на всём алтайском направлении автомагистрали.
На нём впервые установлены подъёмники для пешеходов инвалидов, применены новые технологические и технические решенья. Это замечательный знаковый подарок к 65 летию основания посёлка Новый – ныне микрорайона г. Бердска.
Вы сходите на ст. Береговая – сосновый бор, берег Обского моря и Бердское шоссе, в пятиминутной шаговой доступности современный, технологичный, должным образом обустроенный пешеходный мост через Бердское шоссе, и Вы на территории пос. Новый. В этом микрорайоне на сегодня в разы не используются все те ресурсы, которые заложены и даны природой для достойного проживания в нём жителей. Есть все основания полагать, что со временем перейдя этот пешеходный мост Вы попадёте в другой, тоже Новый посёлок, жизнь в котором кардинально изменится, нужно лишь не многое – изменить курс экономического и социального развития в стране.
А сегодня Береговая и этот пешеходный мост будут визитной карточкой этого микрорайона с большим будущим.
Место это – по праву одно из лучших мест для проживания здесь людей. Его, Богом данной красоте, я не однажды посвящал стихи. Приведу лишь отдельные строки из них.
Обское море - лака взора…
Душе отрада - летом и зимой!
Прибрежных линий - дел морских - узоры
Здесь знает парусник любой!
СоРАН, Ботсад, НИИ и ВУЗы
Давно соседствуют уж здесь…
Всем по душе прижившиеся музы –
Желанье новое познать - всегда тут есть!
Отсюда рельсы тянутся стальные
В соседние нам южные края
Остались здесь след те времена – былые…
Души и сердца часть оставлена моя!
Сосновый бор… С весны до осени нас тайной привлекает…
Все чувства нам он разделить готов
Как жаль, что Гомосапиенс его не часто замечает…
Ведь красота его достойна самых лучших слов!
И где бы я не был.
И что не ласкало мне слуха
Я мыслью сюда возвращаюсь опять!
Ведь только природе страданья незримые духа
Дано врачевать.
Отныне символом здесь будут –
Окрестных жителей сюда всех приглашая…
И, побывав здесь, никогда уж не забудут
Сей пешеходный мост и станцию «Береговая»!